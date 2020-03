Coronavirus: les règles à suivre pour se faire livrer un repas en toute sécurité

Si les restaurants sont fermés, la livraison à domicile, elle, est toujours possible d’après l’arrêté publié dimanche au JO.

Les géants du secteur (Uber Eats, Deliveroo, Frichti) proposent déjà une option « sans contact » pour rassurer leurs clients. Mais ce mode opératoire n’est pas encore obligatoire pour tout le monde. Voici quelques règles à respecter pour commander et se faire livrer en toute sécurité.

Optimiser sa commande

Mieux vaut éviter de multiplier les livraisons. On veillera donc à préparer sa liste à l’avance en calculant ce qui est nécessaire pour plusieurs repas. Pour éviter les petites commandes et fluidifier le système, la plupart des livreurs ont déjà augmenté le plafond de la commande minimum (autour de 20 euros contre moins d’une dizaine auparavant).

Donner un maximum de détail pour le livreur

Si l’option « livraison sans contact » n’est pas proposée, il faut préciser dans les commentaires qu’on souhaite procéder ainsi. Pour cela, il faut donner un maximum d’infos au livreur : étage, escalier, numéro d’appartement, mais aussi signes distinctifs sur paillasson… Plus il y aura de détails, plus son travail sera facilité et le temps d’attente écourté.

Toujours payer en ligne

Difficile de faire du sans contact si vous devez payer en cash et récupérer de la monnaie. Pour cela il faut toujours payer par carte sur le site avant la commande. Pour ceux qui souhaitent laisser un pour-boire aux livreurs (et compte tenu de leur exposition au virus ce n’est pas de trop), il est possible de le faire lors du paiement en ligne.

Récupérer son paquet et se laver les mains

Les livreurs ont pour consigne de laisser votre colis sur le pas de la porte, de se signaler en toquant deux ou trois fois ou de sonner puis de rebrousser chemin. Une fois que vous récupérez le paquet, ouvrez le sac, prenez ce qui est à l’intérieur, jetez l’emballage, puis lavez-vous les mains avec du savon ou gel hydro-alcoolique.