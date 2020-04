Un site pour venir en aide aux restaurants

Le secteur de la restauration est touché de plein fouet par la crise sanitaire. Pour lui venir en aide, plusieurs acteurs de la Foodtech ont lancé un site baptisé aidonsnosrestaurants.fr

On peut y acheter des bons pour le restaurant de son choix. D’un montant compris entre 10 et 250 euros, il sera valable pour un déjeuner ou un dîner une fois le confinement levé. Il ne s'agit donc pas de don mais de prévente. Cet acte solidaire permet au restaurateur de continuer à percevoir des fonds alors que son établissement est fermé pour une durée encore indeterminée.

Mis en place par le leader de la réservation en ligne LaFourchette, ce service de préventes est proposé gratuitement aux restaurants. L’initiative a été saluée par beaucoup d’acteurs du monde de la restauration comme les Maîtres Cuisiniers de France, le Guide Michelin, ou encore les Collectionneurs.

Nous sommes fiers de vous présenter notre initiative https://t.co/colGPXpnEv pour soutenir nos restaurants préférés en achetant une prévente à utiliser à sa réouverture





Une bonne action pour votre estomac et votre restaurant préféré !





Plus d'infos https://t.co/jC93X2NR2G pic.twitter.com/n4Bw8MoMtG — LaFourchette devient TheFork (@LaFourchetteMmm) April 10, 2020

Depuis son lancement, plus de 1500 restaurants se sont inscrits et près de 150 000 euros ont déjà été collectés.

D’après LaFourchette, c’est en sollicitant leur communauté de clients fidèles que les restaurants parviennent à collecter le plus de préventes.

Actuellement, c’est Le Panier à Salade à Angers qui a rassemblé le plus de fonds. « J’ai été surprise par la générosité de mes voisins, et cela me donne un soutien financier, mais surtout, une véritable envie de rouvrir pour les remercier de leur confiance » a expliqué Nathalie Rubio, la propriétaire.