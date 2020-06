«Top Chef» 2020 : le finaliste David Gallienne propose un atelier découverte dans ses cuisines

Alors qu'M6 diffuse ce mercredi la grande finale de son concours Top Chef, le finaliste de la 11e saison David Gallienne compte maintenant de nombreux fans.

Si ces derniers veulent voir le chef d’un peu plus près, ils peuvent s’offrir une demi-journée d’immersion dans les cuisines du Jardin des Plumes, son restaurant étoilé à Giverny (Eure).

Le restaurant propose en effet sur son site un atelier découverte.

©Yvan Moreau

Intitulé, « une journée dans la basse-cour », il s’agit d’une immersion qui s’étale sur une demi-journée dans les cuisines de l’établissement. L’expérience permet de voir le chef au plus près dans son activité, et aussi de vibrer au rythme de la vie d’un restaurant. « Les participants découvrent notre quotidien et nos trucs et astuces en cuisine. Mais ce n’est pas un cours classique de cuisine avec une thématique précise », explique à CNEWS David Gallienne.

©Yvan Moreau

Quelques dégustations de « mise en bouche » sont au programme tout de même. Les participants s’attablent avec le personnel pour prendre des forces avant de les aider à effectuer le service. Une expérience plus vraie que nature qui pourrait bien faire naître des vocations. Il faut compter 100 euros par personne pour l’atelier.

Si pour l’heure les réservations sont calmes, le passage du chef de 31 ans sur M6 ce soir pour la finale de Top Chef risque de provoquer une forte affluence en cuisine.

Une journée dans la basse cour, Le Jardin des Plumes, Giverny.