3 rooftops qui viennent de rouvrir à Paris

Un parfum d’été flotte dans la capitale. Après l’épreuve du confinement, les Parisiens n’ont qu’une envie, celle de se retrouver sur l’une des nombreuses terrasses pour échanger autour d’un verre.

Un art de vivre à la française qui s’illustre particulièrement dans quelques lieux magiques de la capitale.

Le Perchoir Marais

Voilà une valeur sûre en matière de rooftop. Le Perchoir Marais vient de rouvrir ses portes et lance la nouvelle saison avec un décor « bistrot marseillais ». Sa vue sur les toits de L’Hôtel de ville et la tour Eiffel en fait l’un des meilleurs spots pour enfin profiter de l’été. Cette année l’ambiance sera provençale sur le toit du BHV Marais. Sardine, pétanque et fanion de l’OM s’afficheront derrière le bar. Un kiosque Ricard proposera de son côté des cocktails anisés. On annonce enfin un « mini bingo » les jeudis, vendredis et samedis.

Le Perchoir Marais, 33, rue de la verrerie, Paris 4e

Le Wanderlust

Cette année le Wanderlust, niché sur le toit de la Cité de la Mode et du Design, se transforme en foodcourt outdoor. Les quelque 1500 m2 de terrasse sont répartis en plusieurs espaces : près de la Seine, cabanons pour dîner tranquillement à deux puis coin guinguette avec guirlandes et table en bois pour profiter là encore d’une belle vue. Côté cuisine, c’est l’ex-Top Chef Alexia Duchêne qui a élaboré une carte exotique/street food : chou-fleur rôti au curry et ciboulette brûlée, pita falafel aux herbes, augergines rôties et tomates…

(à partir du 22 juin, résa sur le site)

Wanderlustt, 32, quai d’Austerlitz, Paris 13e

Créatures

La saison 2 de Créatures vient de s’ouvrir. Ce lieu 100% végétarien a fait parler de lui l’an dernier grâce à son chef haut en couleurs. Julien Sebbag, autodictacte et amoureux fou des légumes, ambitionne de rendre le végétal « sexy, gourmand et passionnant ». Il cuisine sous les yeux des convives des plats aux noms pop : Stain Boy (brocolis, yahourt tahini, graine de tournesol, sumac) ou encore Summertime Sadness (focaccia de courgettes). Des plats dans la lignée de Yotam Ottolenghi qu’on déguste sur la belle terrasse des Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Créatures, terrasse des Galeries Lafayette Paris Haussmann, 25, rue de la Chaussée d’Antin, Paris 9e