Des assiettes et des couverts qui se mangent

Tout se mange chez Switch Eat. Cette start-up nantaise a conçu une vaisselle comestible, et ce jusqu’à la dernière miette. Alors que l’usage du plastique est appelé à peu à peu disparaître, cette innovation apparaît comme une alternative sérieuse.

Lancée en 2019, Switch Eat réalise en ce moment une campagne de financement participatif sur Ulule pour booster son développement.

«Au début notre offre était uniquement destinée aux professionnels comme les traiteurs. Mais après le succès rencontré sur les salons auprès des particuliers, nous avons décidé d’élargir notre clientèle», explique Morgane Jarny, cofondatrice de cette nouvelle pousse de la Foodtech.

Depuis un an, la gamme des produits s’est bien enrichie si bien qu’aujourd’hui elle permet de se passer de vaisselle «non comestible» pour tout un repas. Ils sont tous réalisés sans ogm et sans conservateur. La paille Sorbos est par exemple produite à partir de sucre glace, d’amidon et de maïs. Elle va même jusqu’à se décliner en huit parfums : cannelle, citron, pomme verte…

On trouve également des cuillères, des bols ou encore des assiettes. Réalisés avec de la fécule de pomme de terre, de la farine multigrains ou de la drêche de bière (résidus issus du brassage), ils résistent aux températures élevées (jusqu’à 240°C pour les bols). Les cuillères peuvent même être trempée dans un bol de soupe bien chaude pendant 25 minutes.

A l’heure où la gestion des déchets fait l’objet d’une prise de conscience dans le milieu de la restauration, cette vaisselle qui se dévore présente un fort potentiel. Selon Switch Eat, des traiteurs utilisent déjà les coupelles. Et ce n’est qu’un début.

Depuis sa création la start-up se développe à grande vitesse. Elle a réalisé «une croissance à deux chiffres» en 2019. La campagne de financement participatif doit marquer un tournant dans son activité. C’est la première fois que les particuliers peuvent commander directement les produits comestibles. Des boxs sont proposées à différents tarifs (de 19 à 199€). L’équipe, qui compte moins d’une dizaine de personnes, espère en vendre 200 via cette campagne. Et à terme être commercialisé à plus grande échelle.

