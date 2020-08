Le jardin de Coya : la nouvelle terrasse chic du Beaupassage à Paris

La table chic et latine Coya, installée dans le Beaupassage, a fait pousser un jardin dans sa cour. Inaugurée cet été, cette nouvelle terrasse attenante à l’ancienne église reconvertie jouit d’un calme rare.

Il y a de l’espace, une touche de végétal, de l’air et du beau monde. Ce sont les bons ingrédients pour passer un agréable dîner. Il ne manque qu’un Pisco Sour qu’on commandera au bar qui se dresse tout au fond, à l’ombre d’un jeune bouleau.

©romainricard

Cette nouvelle ouverture s’accompagne d’une carte d’été. Elle met à l’honneur la cuisine « Nikkei et Chifa » annonce le restaurant. Comprendre un mix de cuisine traditionnelle péruvienne enrichie d’ingrédients japonais et chinois. Et dans les faits, cela donne des plats tout en fraîcheur, avec une pointe d’acidité et la juste dose de feu qu’offre le piment.

Ici comme ailleurs les assiettes se partagent. Cela commence avec un guacamole préparé à la minute dans lequel on vient tremper des chips de maïs. Petit bao au pulled pork avec mayo pimentée. Délicieuse farandole de ceviche avec de beaux morceaux de poisson.

©romainricard

Tout est impeccablement frais, finement travaillé, souvent relevé mais jamais avec excès.

Et pour finir, l’incontournable dessert régressif qui suscitera la convoitise des tables voisines : les churros à tremper dans une sauce chocolat et dulce de leche. A partager (ou pas).

Le jardin de Coya Paris, 83, rue du Bac, Paris 7e