Ikea lance un étonnant hot-dog à la glace

En plus de proposer des meubles à monter soi-même, Ikea étoffe son offre food.

Et sa dernière création fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un croisement entre deux produits phare, le hot-dog et la glace. Le «Ice-dog» est donc tout simplement deux pains de hot-dog remplis de crème glacée. Deux parfums sont disponibles : chocolat et vanille. Cette création culinaire est vendue à moins d’un euro (25 TWD).

©Ikea

Les curieux devront toutefois se rendre à Taïwan pour déguster cette étonnante création. Pour l’heure, la marque assure qu’aucun lancement n’est prévu en France.