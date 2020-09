«Friends» : découvrez la recette des cookies de Phoebe

En librairie le 29 octobre et écrit par la chef américaine Amanda Yee, «Friends : le livre de cuisine officiel» regroupera plus de cent recettes qui s’inspirent de la célèbre série, dont les fameux cookies de la grand-mère de Phoebe que Monica tente de reproduire dans l’épisode 3 de la saison 7.

Temps de préparation : 3 heures. Temps de cuisson : 10 minutes environ

Ingrédients pour 16 cookies

- 230 g de beurre doux

- 100 g de sucre en poudre

- 170 g de cassonade

- 2 œufs entiers

- 1 jaune d’œuf

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

- 1 cuillère à café de bourbon (facultatif)

- le zeste d’une demi-orange

- 270 g de farine

- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude

- 340 g de chocolat noir à 70% en morceaux

- fleur de sel

Etape 1

Faites fondre le beurre pendant environ cinq minutes à feu moyen jusqu’à ce qu’il obtienne une couleur brun clair. Versez le beurre et les morceaux qui se sont formés dans un bol, et laissez refroidir entre quarante et soixante minutes.

Etape 2

Mélanger le beurre désormais froid avec le sucre et la cassonade à l’aide d’un batteur jusqu’à l’obtention d’une pâte presque crémeuse. Cette opération prendra entre trois et quatre minutes. Ajoutez les œufs un à un, ainsi que le jaune, tout en continuant à mélanger. Versez ensuite la vanille, le bourbon et le zeste d’orange, avant de mixer le tout.

Etape 3

Raclez les bords du récipient, et ajoutez la farine et le bicarbonate de soude. Incorporez les morceaux de chocolat noir.

Etape 4

Disposez la pâte sur un plan de travail, divisez-la en quatre et roulez-les en bûches. Enrobez ces dernières de film plastique, et conservez-les au réfrigérateur pour qu’elles deviennent bien fermes.

Etape 5

Préchauffez votre four à 180°C. Superposez du papier sulfurisé sur deux plaques de cuisson suffisamment grandes. Coupez des disques de pâte de 5 cm d’épaisseur dans les bûches, et disposez-les sur le papier en évitant qu’ils ne se touchent. Parsemez ces préparations de fleur de sel.

Etape 6

Faites cuire pendant neuf à dix minutes jusqu’à ce que les cookies soient légèrement dorés.

© DR/Mana Books

«Friends : le livre de cuisine officiel», éd. Mana Books, 29,90 euros. En librairie le 29 octobre.