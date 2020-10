La recette des beignets de fleurs de courgette de Thierry Marx

Juré de l’émission Top Chef pendant cinq ans, Thierry Marx est depuis 2010 à la tête des cuisines du restaurant doublement étoilé Sur Mesure par Thierry Marx, de l’hôtel Mandarin Oriental, à Paris. Il livre ici sa recette simple pour les beignets de fleurs de courgette.

Ingrédients pour 4 personnes

-16 fleurs de courgette

-3 œufs

-250 g de farine

-33 cl d’eau glacée

-Huile d’arachide ou de colza

-Sel et poivre

Préparation : 5 min (+cuisson 10 à15 minutes)

Préparez la pâte à frire. Battez les œufs, puis passez-les au chinois.

Ajoutez la farine et mélangez.

Ajoutez 1 pincée de sel et l’eau bien glacée, puis mélangez jusqu’à obtenir la texture d’une pâte à crêpes.

Trempez les fleurs de courgette dans la pâte, puis faites-les frire dans l’huile (neuve) d’arachide ou de colza à 150 °C. Laissez-les 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que les beignets soient bien dorés et croustillants.

Déposez-les sur du papier absorbant pour retirer l’excédent d’huile.

Assaisonnez de sel et de poivre, et servez aussitôt.

Recette extraite de l’ouvrage Plats de chefs à la maison ! d'Annabelle Schachmes chez Solar éditions (18€). (Les droits d'auteurs sont reversés au GNI, groupement national des indépendants Hôtellerie et restauration dans le but d'aider spécifiquement ceux qui auront été le plus touchés par la crise sanitaire.