La recette de la tarte tatin à la pomme Pink Lady de Simone Zanoni

Le chef étoilé Simone Zanoni (George, Four Seasons George V) dévoile ici sa recette de la célèbre tarte Tatin réalisée avec des pommes Pink Lady. Un dessert incontournable de la gastronomie française.

Ingrédients

3 pommes Pink Lady

60gr de sucre

60gr de beurre

1 disque de pâte feuilletée (idéalement 16cm de diamètre et 0,7 cm d’épaisseur)

Le chef étoilé Simone Zanoni ©DR

Préparation

En amont : Éplucher les pommes, les tailler en quartiers et enlever les pépins puis les laisser sécher pendant 3 jours.

Le Jour-J :

Dans la casserole, mélanger le beurre et le sucre pour réaliser un caramel. Disposer les quartiers de pommes au-dessus afin de remplir la casserole, puis replier la pâte feuilletée sur les pommes de manière à les enrober complétement. Faire ensuite un trou sur le dessus du feuilletage pour laisser la vapeur s’échapper.

Déposer la casserole sur le feu et laisser le caramel cuire jusqu’à le voir légèrement remonter et bouillir sur les côtés. Lorsqu’il atteint une belle couleur brune, enfourner la casserole dans un four à chaleur tournante pendant 55 minutes à 190 degrés.

Une fois la cuisson terminée, laisser refroidir la tarte pendant 10 minutes puis placer-là entre deux assiettes et retourner-la. Prête à être dégustée, la tarte Tatin peut s’accompagner de crème épaisse ou de glace à la vanille pour les plus gourmands.