Voici les 6 erreurs à éviter pour ne pas rater la cuisson des pâtes

Réussir un plat de pâtes peut sembler être un jeu d'enfant mais on a souvent tendance, notamment en France, à ne pas respecter les règles de base de la cuisson de ce totem de la cuisine italienne : trop cuites, molles, façon colle à papier... Voici les 6 erreurs à ne pas commettre pour réussir à tous les coups sa cuisson des pâtes.

Bien choisir la forme et la qualit é des pâtes

Aujourd'hui, il existe une multitude de formes et de marques de pâtes dans les rayons. Mais la première et la plus courante des erreurs est celle de négliger la forme et la qualité des pâtes qui vont être cuisinées. Il faut choisir la forme de celles-ci en fonction de la sauce que l'on va préparer. A chaque type de pâte correspond une sauce. Pour faire simple, les pâtes longues sont idéales pour les sauces légères, liquides et onctueuses tandis que celles au format court sont parfaites pour les sauces épaisses et riches comme les «ragù». A noter que les pâtes rayées ou striées absorberont mieux la sauce que celles qui sont toutes lisses. La qualité des pâtes est l'autre critère à prendre en considération car toutes les pâtes sèches ne se valent pas ! Même si les artisanales doivent être privilégiées, on peut opter pour certaines marques de pâtes de fabricants italiens. D'excellente qualité, ces marques transalpines proposent des pâtes à partir de blé dur de qualité supérieure qui ont été bien pétries puis façonnées à l'aide de moules en bronze et enfin séchées à basse température.

Utiliser le bon récipient

Choisissez la «bonne» casserole ou encore mieux un faitout car si vous souhaitez préparer des pâtes longues comme des spaghettis, il vous faudra veiller à ne pas utiliser un récipient trop bas. Casser les spaghettis en deux n'est pas une chose envisageable.

Bien doser le sel et l'eau

Les pâtes ont besoin de cuire dans beaucoup d'eau salée. La règle d'or est d'un litre d'eau pour 10 g de gros sel et 100 g de pâtes. Portez à l'eau à ébullition en couvrant la casserole. Une fois l'eau bouillante, ajoutez le sel puis plongez les pâtes dedans. Ne les couvrez pas pendant la cuisson.

Ne pas ajouter d'huile

Certains ajoutent de l'huile d'olive pendant la cuisson, pensant qu'elle va empêcher les pâtes de coller entre elles. Mais c'est une erreur car l'huile et l'eau ne se mélangent pas, cela s'avère donc totalement inutile.

respecter LE TEMPS DE CUISSON

Faites cuire les pâtes en suivant la durée indiquée sur l'emballage. Remuez-les de temps en temps. En fin de cuisson, goûtez-les afin de vérifier que la pasta est bien «al dente», c'est-à-dire qu'elle reste encore ferme sous la dent. La cuisson des pâtes n'est alors pas terminée, elle le sera lorsque les pâtes seront mélangées avec la sauce.

égoutter et faire sauter quelques minutes

Ne jetez pas toute l'eau de cuisson lorsque vous égouttez les pâtes, réservez-en quelques cuillères à soupe. Ne passez jamais les pâtes égouttées sous l'eau froide car cela empêche la sauce d'adhérer correctement à celles-ci. A peine égouttées, les pâtes doivent être immédiatement assaisonnées. Faites-les sauter à feu vif pendant quelques minutes dans une sauteuse ou une poêle contenant la sauce chaude qui aura été détendue au préalable avec l'eau de cuisson réservée. Appelée «mantecatura» en italien, cette étape indispensable permet aux différents ingrédients de bien se mélanger et de lier la sauce tout en achevant la cuisson des pâtes. Servez la pasta sans attendre dans les assiettes et dégustez-la !

