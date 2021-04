Riz, biscuits apéritifs... multiplication des rappels à cause de cette substance dangereuse

Il devient de plus en plus difficile de trouver des graines de sésame dans les rayons. Et pour cause, depuis le mois de septembre dernier, les rappels de produits se multiplient dans les grandes surfaces. Les autorités sanitaires ont décelé la présence d’une substance toxique et cancérigène sur des graines importées d'Inde : l’oxyde d’éthylène.

Problème, le sésame est partout : biscuits apéritifs, houmous, salades composées, burgers, huiles…

La liste est si longue que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en ligne un fichier Excel à destination du grand public qui recense tous les produits concernés. Au 14 avril, elle ne listait pas moins de 4398 références.

4398 références de produits concernées

Plus grave, des références bio y figurent alors qu’elles sont supposées ne contenir aucun produit toxique. Et ce n’est pas près de s’arrêter : depuis que les contrôles se sont intensifiés, on a retrouvé des traces d’oxyde d’éthylène sur du riz, du thé, des noix, des légumes séchés. Mais aussi des épices comme le poivre, largement utilisé.

« Des investigations sont actuellement en cours en lien avec la Commission européenne pour identifier l’origine de cette contamination » explique la DGCCRF sur son site.

Face à l’ampleur du phénomène, les parlementaires se sont penchés sur la question. D’après le rapport du sénateur LR de la Haute-Loire Laurent Duplomb, des contrôles effectués ont fait état de teneurs « très largement supérieures » à la limite maximale de résidus (LMR) de 0,05mg/kg autorisée au niveau européen, allant jusqu'à 186 mg/kg. Soit 3.700 fois plus que le plafond autorisé d’après le sénateur.

une molécule biocide

A ce jour pourtant aucun cas d’intoxication n’a été rapporté. Dans un communiqué publié à l’automne, les autorités sanitaires belges - qui ont donné l’alerte au niveau européen en septembre - se voulaient rassurantes : « Si un consommateur devait consommer ces graines non conformes chaque jour de sa vie et en grande quantité, il y a un risque pour sa santé ».

Pourtant l'oxyde d'éthylène est une molécule classée comme biocide en Europe depuis 2011 et reste interdit d'usage pour tout ce qui est produit alimentaire.