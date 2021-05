Escroquerie : attention, cette arnaque aux bons E.Leclerc est de plus en plus répandue

Un bon d’achat exceptionnel de 170€ à valoir dans les enseignes E.Leclerc. C’est ce que des centaines d’internautes se sont vu proposer ce week-end sur Facebook.

Mais derrière cette offre alléchante se cache en réalité une arnaque bien classique qui réapparaît régulièrement sur les réseaux sociaux. Comme les curieux la partagent facilement, elle devient vite virale.

Et il faut dire qu’il est assez simple de tomber dans le panneau. Après avoir cliqué sur le lien en question, on se retrouve sur une page qui reprend les codes visuels de la chaîne d’hypermarchés. Afin d’obtenir son bon de réduction, l’internaute est invité à remplir un questionnaire. Et c’est là la dernière des choses à faire. En effet, les hackers collectent ainsi vos données personnelles comme les coordonnées bancaires pour tenter d’effectuer ensuite des retraits frauduleux. Il s’agit d’une arnaque de type phishing ou hameçonnage.

les conseils pour les répérer

Quelques indices permettent d’identifier rapidement l’arnaque. Il faut tout d’abord jeter un coup d’œil rapide à l’adresse URL. Un nom de domaine bizarre doit mettre sur la voie. Par ailleurs si le texte de présentation contient des fautes d’orthographe ou de syntaxe, il n’y a pas de doute à avoir : il s’agit bien d’une arnaque.

On peut alors la signaler sur le site dédié mis en place par le gouvernement : internet-signalement.gouv.fr.

Si par malheur l’un de vos proches ou vous-même tombez dans le panneau, il faut contacter sa banque au plus vite pour le signaler et anticiper ainsi des opérations frauduleuses. Il faudra ensuite bien surveiller son compte afin de rapporter tout débit suspicieux.