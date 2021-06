La recette du riz au lait à la Pink Lady de Simone Zanoni

Pour la Journée mondiale des abeilles, Pink Lady a demandé au chef du George, Simone Zanoni (Four Seasons George V, Paris, 8e) d’imaginer une recette au pollen et au miel riche en saveurs.

Ingrédients (pour 6 personnes)

- 3 pommes Pink Lady

- 1L de lait entier cru (si possible)

- 150gr de riz

- 50gr de miel

- 2 gousses de vanille

- 2 citrons feuilles bio

- 2 jaunes d’œuf bio

- 100gr de sucre

- 20gr de pollen

Ustensiles

- 1 sauteuse 28cm

- 1 spatule

- 1 zester

- 1 grande cuillère

- 1 économe

- 1 mortier ou petit blender

- 1 couteau bien aiguisé

- 1 assiette de présentation

Préparation

Mettre à chauffer le lait, ajouter le riz précédemment rincé à l’eau froide, 1 gousse et demi de vanille, coupée du côté de la longueur, et le miel. Laisser cuire à feu doux pendant 12 minutes. Ajouter les pommes Pink Lady coupées en petits dés de 4mm environ et laisser cuire encore 2 minutes. Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre et finir comme une crème anglaise.

Compotée citron minute : couper un citron entier en petits dés avec la peau, ajouter 3cas de sucre, 200ml d’eau et 1 demi-gousse de vanille et laisser cuire à feu doux. Une fois le citron bien cuit, l’écraser à l’aide d’un mortier ou le mixer avec un robot.

Dressage : dresser le riz au lait comme un risotto dans une grande assiette. Quelques points de compotée de citron. La julienne de Pink Lady nature et le pollen à volonté comme si c’était du Parmigiano. Puis ajouter les zestes d’un citron.