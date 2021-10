Ces 6 bienfaits étonnants du Gingembre

Qu'il soit consommé frais - en tisane et en jus par exemple -,mariné pour parfumer une viande, confit, en poudre, ou encore mijoté dans un plat, le gingembre présente de nombreux bienfaits pour l'organisme. Voici six raisons de passer outre le goût piquant de cette racine.

des vertus aphrodisiaques

La plante aurait des vertus aphrodisiaques pour les hommes comme pour les femmes. Le gingérol, une des substances présentes dans la racine, serait à l'origine d'une action stimulante et revitalisante pour l'organisme. Le gingembre aurait également un effet vasodilatateur utile pour favoriser l'érection. Il est conseillé de le consommer avec du ginseng pour décupler ses effets.

Toutefois, les effets aphrodisiaques du gingembre n'ont pas été démontrés scientifiquement.

Des propriétés anti-inflammatoires et anti-virales

Utilisé en médecine chinoise, le gingembre a également un effet antiinflammatoire. Le rhizome de la plante contient en effet de l'oléorésine constituée de shogaol et de gingérol permettant de combattre les inflammations.

Associé au curcuma, un autre inflammatoire naturel, l'aliment peut donc s'avérer efficace pour calmer les douleurs liés à l'arthrose, à la maladie de Crohn, à l'endométriose ainsi qu'à l'ensemble des maladies inflammatoires. Mais ce n'est pas tout puisque le gingembre a aussi des vertues anti-virales. Râpé puis infusé dans de l'eau chaude, il représentera notamment un très bon remède naturel contre le rhume.

Un puissant antioxydant

Le gingembre fait partie des aliments les plus antioxydants avec le brocoli, les myrtilles, le cassis, la grenade, le curcuma et le thé vert. En neutralisant les radicaux libres, les antioxydants permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire et contre certaines maladies comme le cancer et les atteintes cardio-vasculaires.

Un effet énergisant

Le gingembre serait aussi un excellent allié contre les coups de fatigue. Contenant de nombreuses vitamines, des sels minéraux et des oligo-éléments, cette plante permet de stimuler naturellement l'organisme. Il aurait aussi pour vertu de renforcer les défenses immunitaires.

Un anti-nausées et vomissements

La racine peut aussi s'avérer un bon médicament naturel pour soulager les nausées ou les vomissements. Râpé et infusé dans de l'eau chaude, ou en extrayant son jus, le gingembre offre un effet anti-nausées. Ajoutez du jus de citron dans votre préparation pour plus d'efficacité. De plus, le gingembre frais est aussi efficace contre les ballonnements et autres problèmes de digestion.

Un allié contre le diabète

Plusieurs études ont démontré que la consommation régulière de gingembre en poudre aurait des effets positifs pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Elle permettrait de diminuer le taux de glucose dans le sang d'une part, et de réduire la résistance à l'insuline, d'autre part.