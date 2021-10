Jus de fruits : quelles différences entre jus pressé, nectar et concentré ?

Le jus de fruits est la boisson phare du petit déjeuner. Mais entre les purs jus, les concentrés et les nectars, il est parfois difficile de s'y retrouver.

Tous n'ont pas la même teneur en fruits et par conséquent, n'apportent pas la même quantité de vitamines et de fibres. Voici les principales différences entre ces trois types de jus.

Le jus de fruits 100% pressé

Il s'agit du jus se rapprochant le plus du fruit. Et pour cause : les fruits qui composent un pur jus sont tout simplement pressés, sans ajout de colorant, d'additifs ou de conservateurs.

Les jus de fruits 100% pressés n'apportent pas autant de fibres qu'un fruit en lui-même, mais sont considérés comme «plus sains» que les autres jus. Ils peuvent donc être privilégiés. Pour qu'ils se conservent plus longtemps, on les tiendra éloignés de la lumière.

Le jus de fruits à base de concentré

Pour les jus de fruits à base de concentré, les fruits sont là aussi directement pressés. Ils forment une boisson dont 80% de l'eau est retirée grâce à l'évaporation. Le concentré obtenu est ensuite congelé et acheminé à destination. Cette technique permet de faciliter le stockage, et de diminuer les coûts de transport.

Une fois arrivé sur le lieu de conditionnement, de l'eau est ajoutée au concentré pour «recréer» le jus. La composition reste donc proche de celle du fruit, mais le goût s'en éloigne et les nutriments en souffrent.

Le nectar de fruits

Les nectars de fruits sont les jus s'éloignant le plus du fruit. Les fruits sont réduits en une purée, à laquelle de l'eau et du sucre sont ajoutés. Ils peuvent donc contenir jusqu'à 20% de sucre et être composés d'eau à hauteur de 50%.

Ils n'apportent que très peu, voire pas de vitamines, de fibres et de minéraux. Il s'agit des jus à éviter lorsque c'est possible.