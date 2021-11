Ces 5 bienfaits étonnants du pamplemousse

On le confond souvent avec son cousin, le pomelo. Si son goût amer ne fait pas forcément l'unanimité, le pamplemousse est bon pour la santé. Voici cinq bienfaits de cet agrume que l'on mange au petit-déjeuner, en entrée ou en dessert avec un peu de sucre.

Il protège le cœur

Grâce à sa forte teneur en potassium, en fibres et en antioxydants, le pamplemousse est recommandé pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires. En effet, il diminue la pression artérielle, ainsi que le taux de mauvais cholestérol ce qui en fait un remède naturel pour protéger le cœur. La présence de flavonoïdes - des antioxydants - permettrait de lutter contre l’AVC.

Il préserve le cuir chevelu

S’il est bon dans l’assiette au petit-déjeuner, le pamplemousse est également excellent pour les cheveux. Reconnu pour ses propriétés astringentes et rafraîchissantes par de nombreuses marques cosmétiques comme Le Petit Marseillais ou Virtue, il traite l’excès de sébum qui fragilise le cuir chevelu. Et la fibre capillaire est également renforcée pour une crinière de folie.

Il purifie la peau

En plus d'être bénéfique pour les cheveux, il est également très efficace pour combattre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire. On l’utilise aussi pour soigner certaines imperfections et inflammations du visage, et accélérer la cicatrisation. Il purifie l’épiderme en profondeur et resserre les pores dilatés. L'écorce, les pépins, l'huile... tout est bon dans le pamplemousse.

Il nettoie le foie

Comme de nombreux agrumes, le pamplemousse, riche en eau et en vitamine C, est conseillé pour un bon fonctionnement du corps et de nos organes. Diurétique, il est préconisé dans le cadre d’un régime alimentaire et amincissant car il favorise l’élimination des graisses et des toxines présentes dans l’organisme, et purifie le foie. N’oubliez pas d’en consommer régulièrement car c’est un formidable coupe-faim.

Il combat les maux de l'hiver

L’extrait de pépins de pamplemousse vous aidera à lutter contre le rhume, la fatigue chronique, la toux et d’autres maux de l’hiver qui nous gâchent la vie. Il stimule et renforce les défenses immunitaires. On dilue quelques gouttes dans un verre d’eau, et on répète l’opération plusieurs fois par jour.