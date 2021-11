Noël 2021 : voici les calendriers de l'avent les plus originaux

C'est une tradition sympatique qui fait patienter jusqu'à Noël. Le calendrier de l'Avent lance le compte à rebours jusqu'au 24 décembre. Les modèles sont aussi originaux que variés. Et attention à bien respecter la règle : pas plus d'une fenêtre à ouvrir chaque jour.

Angelina

Angelina imagine une rue de Rivoli très animée et très gourmande pour patienter jusqu’à Noël. Napolitains, crêpes dentelle, gianduja… chaque fenêtre contient une confiserie de la célèbre Maison.

Calendrier, 30 € (disponible en boutique et sur le site)

Betjeman & Barton

La Maison Betjeman & Barton propose quant à elle une promenade dans un jardin à la découverte des plus beaux théiers. On découvrira à l’intérieur 24 sachets des thés signatures et des grands crus de la maison. (Sencha, Finest Earl Grey, etc.)

Calendrier, 33€ (disponible en boutique et sur le site)

Lenôtre

C’est l’artiste niçois Éric Garence qui a pensé ce calendrier dans l’esprit de l’arrière-pays provençal. Quand la façade colorée s’ouvre, une scène de village pleine de vie se dévoile, avec en toile de fond la montagne Sainte-Victoire, emblème du pays.

Calendrier Noël en Provence, 37€ (disponible à partir du 17 novembre)

Sébastien Gaudard

Le célèbre pâtissier a glissé dans une petite boutique, inspirée de son propre salon de thé, des douceurs à croquer. Caramels au beurre salé, pralinés fondants, pains d’épices, pavés des Martyrs… L’attente en sera moins longue.

Calendrier, 49€ (disponible dès la mi-novembre, envoi dans toute la France)

Maison Sève

La délicieuse maison lyonnaise met le cap sur la forêt amazonienne avec une très jolie fresque, en hommage aux producteurs de cacao. Ce calendrier, fabriqué

à Lyon, a été réalisé à partir de matériau recyclables.

Calendrier, 45€ (en boutique et sur le site)

Pierre Hermé

Les calendriers de l’Avent signés Pierre Hermé sont toujours de véritables œuvres d’art. Avec ses petits tiroirs à ouvrir chaque jour, le « fleur de nuage » a été décoré par l’artiste Safia Ouarès. Et à l’intérieur ? Nougatine Ispahan, croquant chocolat au lait, fleur de nuage chocolat….

Calendrier « fleur de nuage », 65€

La route des rhums

Et pourquoi pas du rhum pour l’Avent ? Ce calendrier atypique propose de s’embarquer pour la route des rhums. Le coffret contient 24 échantillons (2cl) de marques à déguster (Papillon, Trois Rivières, Rhum Hardy, etc.)

Calendrier, 149€ (à commander sur le site)

Edwart

Le fameux chocolatier Edwart fait à nouveau appel à l'artiste Eddie Czaicki pour concevoir son calendrier de l'avent pop et décalé qui fait le plein de noisettes et de pistaches enrobées ou encore d'orangettes.

Calendrier, 45€