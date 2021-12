Ces foies gras seraient les meilleurs selon 60 millions de consommateurs

C’est le mets de fêtes de fin d’année par excellence. Le foie gras fait partie des incontournables du réveillon. Spécialité du patrimoine culinaire, les Français en raffolent et en consomment plus de 3.000 tonnes chaque année, selon FranceAgriMer. Mais tous les produits ne se valent pas dans les rayons.

Le magazine 60 millions de consommateurs a organisé un test géant auprès de soixante amateurs. Ils ont goûté vingt-quatre références françaises et ont été invités à les juger d’après leur goût, leur texture mais aussi leur aspect visuel et ce dans trois catégories : foies gras de canard entier, blocs de foie gras de canard avec morceaux et blocs de foie gras de canard sans morceaux.

Première conclusion : ce qui est cher n’est pas forcément ce qu’il y a de meilleur. Ensuite, le magazine relève que les produits «avec morceaux» ont été jugés meilleurs que les foies gras entiers en raison de leur taux de sel plus élevé.

Au final, voici les foies gras qui ont remporté les suffrages de 60 millions de consommateurs :

-Meilleur foie gras de canard entier : Foie gras de canard, Edouard Artzner, 42,50 €

-Meilleur foie gras de canard avec morceaux : Bloc de foie gras de canard 30 % de morceaux, Ernest Soulard, 17, 80 €

-Meilleur foie gras sans morceaux : Bloc de foie gras de canard, Larnaudie, 14, 60 €