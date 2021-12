5 restaurants gastronomiques où fêter le nouvel an à Paris

Il y a de multiples façons de célébrer la fin de l'année. Quand certains aiment faire la fête, d'autres préfèrent s'attabler dans un restaurant prestigieux pour une expérience gastronomique inoubliable. Voici quelques tables incontournables où passer son réveillon.

Granite

Ancien chef d’Anne-Sophie Pic, Tom Meyer est désormais à la tête des cuisines de Granite, le dernier restaurant de Stéphane Manigold (Substance, Maison Rostang…). Pour le réveillon, il a concocté un impressionnant menu en dix services où l’huitre au champagne cotoie le gnocchis au cœur coulant au caviar et la poulette de Racan. Menu à 250€.

Granite, 6, rue Bailleul Paris 1er

Tour d’argent

L’adresse mythique la Tour d’Argent est très plébiscitée le soir du réveillon pour sa vue imprenable sur Notre-Dame-de-Paris et toute la capitale mais aussi pour son impressionnant menu. Langoustine au caviar laquée à la bisque et au beurre yuzu, carpaccio de Saint-Jacques au jus émulsionné à l’huile de curry... Il y a bien entendu l’incontournable canard à la royale à la truffe. Menu à 780€

Tour d’argent, 15-17 quai de la Tournelle, Paris 5e

La Halle aux grains

©BRAS / photo Laurent Dupont

Le restaurant perché dans la magnifique Fondation Pinault est l’écrin idéal pour un réveillon mémorable. Les frères Bras ont concocté un menu de haute volée avec des produits bien sourcés : pommes de terre « institut de Beauvais », cresson alénois, tuffes de Comprégnac… Menu à 280€.

La Halle aux grains, 2, rue de Viarmes Paris 1er

Mosuke

C’est sans doute le restaurant qui a fait le plus couler d’encre en 2021. Mosuke du jeune chef Mory Sacko propose une cuisine pleine d'influences : Mali, Sénégal, Japon, etc. Pour le réveillon, il sera question de langoustine laquée, d’huitre fumée et citron caviar, de saumon en croûte de turbot au kumquat… Un beau programme à découvrir en huit services. Menu à 320€.

Mosuke, 11, rue Raymond Losserand, Paris 14e

Voyage

©nivelet_pascal

L’imposante verrière de la Samaritaine se prête à un déjeuner de réveillon. Pour le jour de l’an, Voyage a créé un menu en quatre temps. Après une coupe de champagne, deux propositions sont soumises pour chaque plat. Élaborées par les chefs, les assiettes mettent des produits nobles à l’honneur : foie gras, Saint-Jacques, turbot, homard,… Et en bonus, une tisane de Noël La Samaritaine. Menu à 105€ (dejeuner du 25 décembre et du 31 janvier)

Voyage (La Samaritaine), 11, rue de la Monnaie, Paris 1er