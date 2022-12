Noël 2022 : les meilleurs livres de cuisine à offrir

Les Français ont la passion des fourneaux. Ils aiment passer du temps à cuisiner des petits plats. Beaucoup de livres avec de bonnes recettes ont été publiés récemment.

C'est un cadeau de Noël qui fait plaisir à tous les coups. Le livre de cuisine est un grand classique. Voici une sélection de titres à glisser sous le sapin.

On va déguster Paris

Après la France et l’Italie, l’incontournable animateur François-Régis Gaudry a décidé de s’attaquer à la capitale. Son dernier livre est en effet entièrement consacré à Paris. Des meilleurs croissants en passant par les tables préférées des présidents ou encore la recette du céleri rémoulade, voilà un livre dense et éclectique qui se lit avec plaisir et gourmandise.

On va déguster Paris, François-Régis Gaudry et ses amis, ed.Marabout, 42,90€.

Mille vignes

Valeur montante dans le milieu du vin, Pascaline Lepeltier s’est lancée dans un projet éditorial ambitieux. Ses années d’étude en philosophie l’ont sans doute aidée à étudier un sujet autant en profondeur. De la vigne au vin, elle passe toutes les connaissances scientifiques en revue pour tenter de cerner un peu plus cette magnifique invention qu’est le vin. Un livre passionnant, technique, qui se lit par petits bouts et qui tranche avec la production actuelle sur le sujet.

Mille vignes, penser le vin de demain, Pascaline Lepeltier, Hachette vins, 45€.

Bras, le goût de l’Aubrac

Esprit libre de la cuisine française, Sébastien Bras est un amoureux de son terroir, l’Aubrac. Il lui consacre un livre où, en quatre parties comme autant de saisons, il revient sur son beau métier. Il rend ainsi hommage à ceux qui lui ont transmis ce savoir-faire si précieux. On découvre aussi ces outils curieux comme le hérisson qui lui permettent de réaliser ses belles assiettes. Sébastien Bras dévoile aussi de très belles recettes qui donnent envie de venir lui rendre visite dans son restaurant. En attendant, on lira ce très beau livre enrichi de photos magnifiques.

Bras, Le Goût de l'Aubrac, Sébastien Bras, éd. Phaidon, 49,95€.

Le coin du pâtissier

A 22 ans, Dorian est une véritable star de la pâtisserie sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos simples et efficaces où il détaille des recettes gourmandes. Un succès qui n’a pas échappé au monde de l’édition : un livre compilant ses meilleures recettes vient de sortir. Des madeleines fourrées, aux pancakes en passant par le brownie gourmand, il y dévoile toutes ses spécialités et des petites astuces qui font la différence.

Le Coin du Pâtissier, 30 desserts de pro (ou pas!), Dorian Tudeau, éd.Larousse, 22,95 €.

Anne-Sophie Pic, une cheffe dans ma cuisine

La cheffe la plus étoilée au monde, Anne-Sophie Pic, confronte son savoir-faire aux recettes de la communauté Marmité. Des asperges vertes à la mimolette à la mousse au chocolat caramel tonka, elles twistent tous ces classiques pour des assiettes gastronomiques mais accessibles.

Une cheffe dans ma cuisine, Anne-Sophie Pic, Marmiton, éd. Michel Lafon, 19,95€.

