Alimentation : pourquoi le logo des célèbres barres chocolatées Toblerone va bientôt changer

La barre chocolatée Toblerone, qui connaît un grand succès dans le monde entier, va modifier son célèbre logo. Un changement lié à la législation suisse.

Il s’en vend des milliards chaque année dans le monde entier. La célèbre barre chocolatée Toblerone, reconnaissable à sa forme triangulaire unique, va subir sous peu un changement historique. En effet, son logo qui arbore l’un des plus célèbres monts de la Suisse, le Cervin, va peu à peu disparaître.

C’est une délocalisation qui est à l’origine de cette modification. Depuis son lancement en 1908, dans l'usine familiale Tobler, le Toblerone a toujours été produit à Berne en Suisse. Mais face à une demande soutenue, une partie de l’activité va être déplacée à Bratislava, en Slovaquie, à partir de l’automne prochain d’après le du géant américain de l'alimentation Mondelez International, aujourd’hui propriétaire de la marque.

Cette délocalisation partielle oblige la marque à supprimer le «of Switzerland» qui trônait juste en dessous de la marque sur les emballages pour répondre aux exigences de la législation «swissness». Adoptée en 2017, elle vise à mieux protéger les produits fabriqués en Suisse en évitant tout détournement. Le Cervin, l’une des plus hautes montagnes de Suisse mais également l’emblème du pays, va lui aussi être remplacé sur les emballages Toblerone au profit d’une une montagne stylisée et générique.

