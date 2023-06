Barbecue : ces 5 erreurs à ne surtout pas commettre

La saison des barbecues est lancée. Pour réussir son repas, voici la liste des erreurs qu'on commet souvent.

Avec l’arrivée de l’été, les envies de barbecue se manifestent. Ce sont souvent des moments de convivialité qu’on partage entre amis ou en famille. Merguez, côte de bœuf ou légumes grillés : il y en a pour tous les goûts. Mais attention : une cuisson ratée peut vite plomber l’ambiance.

Percer ses saucisses à l’aide d’une fourchette

Percer sa viande est une mauvaise habitude. Ce que l'on cherche dans le barbecue c’est à garder le gras. Si vous percez la saucisse, il va s’échapper et assécher la chair.

Laisser le couvercle ouvert

S’il peut être tentant de garder un œil sur sa viande, la cuisson à couvercle fermé est fortement recommandée par les experts. C’est l’assurance d’éviter l’apparition de flammes qui vont carboniser la viande. En maintenant le couvercle fermé, on prive l’espace d’oxygène. Il ne reste que la fumée qui va d’ailleurs donner un petit goût recherché à la viande.

©bianca-ackermann-unsplash



faire une seule zone de cuisson

Si l'on a la possibilité, il vaut mieux faire plusieurs zones de cuisson avec différents niveau d'intensité. Cela permet d'avoir par exemple une saisie en début de cuisson puis de basculer la viande sur une zone plus faible pour la cuire tranquillement.

Utiliser un liquide inflammable

Il est inutile d'avoir recours à du liquide inflammable pour lancer son barbecue. Il existe aujourd'hui des allume-feux très pratiques qui évitent les mauvaises odeurs. Certains barbecue sont équipés de système de cheminée qui sont encore plus efficaces.

Ne pas faire reposer la viande

La cuisson est essentielle, mais le repos de la viande aussi. Il est recommandé de cuire la viande à l’avance puis de la mettre de côté sur un gril. Inutile de recouvrir avec un papier d’aluminium. Il faut qu’elle perde son eau et son sang pour devenir parfaitement tendre. Il suffit ensuite d’un aller-retour à haute température avant de la servir. Et pour être encore plus précis, l’utilisation d’une sonde peut être utile.