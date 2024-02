Voici les 5 légumes de saison en février

Pour une bonne alimentation et des plats réussis, il est important de privilégier les produits de saison. Voici les cinq légumes qu'il faut cuisiner en février.

Au fourneau ! Pour avoir le plus de chance de réaliser des plats de qualité, tout cuisinier sait qu'il faut privilégier les produits de saison. Le mois de février rime souvent avec potages et soupes. Voici les cinq légumes qu'il faut avoir dans son assiette dans les prochaines semaines.

Endive

Les mois de consommation idéale de l'endive sont janvier, février et mars. Les plats à faire avec les endives sont nombreux. Vous pouvez les faire en salade avec une vinaigrette et des noix ou encore du roquefort. Sinon, les fameuses «endives au jambon» peuvent vous réchauffer en cette période fraîche de l'année.

Poireau

Le poireau est un légume qui est de saison de septembre à avril. Comme l'endive, il a l'avantage de se manger froid ou chaud. Vous pouvez l'accompagner d'une vinaigrette pour le manger en salade ou alors l'inclure dans certains plats. Les quiches et soupes aux poireaux rencontrent un certain succès à cette époque de l'année.

MÂCHE

Les variétés de salade sont nombreuses. Il est parfois compliqué de s'en sortir lors de vos courses. En février, vous pouvez privilégier la mâche. Cette variété de salade est consommable d'octobre à mars. Elle est surnommée la «salade de la bonne humeur». De ce fait, la mâche vous aidera à retrouver moral, vitalité et sommeil réparateur grâce aux vitamines B9 et C qu'elle contient.

CAROTTE

La carotte est idéale pour accompagner vos plats en février. Qu'elle soit râpée ou cuites accompagner de viande, ce légume est facilement adaptable pour toutes vos recettes.

Chou de Bruxelles

Le chou de Bruxelles est un légume idéal pour le mois de février. Il apporte une bonne source de vitamine B et contient des minéraux comme le potassium, le magnésium et le calcium. De nombreuses recettes existent, tels que «choux de Bruxelles au lard en cocotte» ou encore les «choux de Bruxelles à la moutarde et à la crème».