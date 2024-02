Labels bios : tout ce qu’il faut savoir

En France, le marché du bio représente 12 milliards d’euros. Tous ces produits sont labellisés, afin d’en garantir la provenance et la qualité, en fonction des réglementations européennes. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Le bio est aujourd'hui très présent dans le quotidien des Français. Le marché pèse jusqu’à 12 milliards d’euros en France, selon l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique.

Aujourd’hui, ces produits sont identifiés grâce à des logos sur leurs emballages qui garantissent aux consommateurs leur origine ou encore leur qualité. Produits alimentaires ou cosmétiques, tous dépendent des réglementations européennes, comme l’a rappelé le média spécialisé Bio à la Une.

Logo AB et Eurofeuille

Depuis 2010, le label européen impose à tous les fabricants de produits issus de l’agriculture biologique d’afficher sur leur emballage le symbole de la certification Bio Europe, à savoir une petite feuille verte. Eurofeuille caractérise les produits qui respectent le cahier des charges de l’agriculture biologique. Il doit également être accompagné d’une mention indiquant l’origine des matières, ainsi que le numéro de l’organisme certificateur.

Créé par le ministère de l’Agriculture en 1985, le logo AB atteste qu’un produit contient bien 95 % d’ingrédients agricoles au minimum. Il possède les mêmes garanties que le label européen. Selon les produits, les deux labels peuvent être affichés sur les emballages, puisque le logo AB est mieux connu des consommateurs.

Demeter

Le label Demeter existe depuis 1928, au travers de l’association du même nom, basée sur l’agriculture biodynamique. Il s’agit d’un système de production agricole inspiré d’un courant spirituel appelé, l’anthroposophie. Il permet d’adapter son mode de production aux cycles lunaires et planétaires.

Demeter favorise notamment le développement de la biodiversité, en plus de bannir l’utilisation massive de produits chimiques pour préserver la qualité des sols et des végétaux. On le trouve surtout dans le vin mais pas uniquement.

FairTrade, Max Havelaar

FairTrade lutte depuis 2004 pour la juste rémunération des petits producteurs. Autrement dit, le système œuvre en faveur du commerce équitable et assure un revenu stable à destination des petits producteurs du monde entier, notamment de café.

Le système passe par le biais de plusieurs labels qui vérifient la structure de l’organisation, ainsi que les mesures mises en place pour la protection de l’environnement et la sécurité des employés.

Ecocert

Du côté des labels cosmétiques bio, Écocert est assez populaire. Créé en 1991, il est agréé par le ministère de l’Agriculture et se trouve ainsi sur de nombreux emballages de cosmétiques et produits d’hygiène.

Lorsque ces produits sont certifiés, ils contiennent au minimum 95 % d’ingrédients d'origine naturelle et sont transformés selon des procédés respectueux de l’environnement. L’un des points majeurs de leur fabrication est l’interdiction de les tester sur les animaux. Ils ne renferment pas non plus de matières premières animales.