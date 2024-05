Voici les 3 pizzas les plus caloriques

Fromages fondus, pommes de terre, crème liquide, huile d’olive, pepperoni… Les pizzas peuvent être de véritables bombes caloriques. Mais certaines plus que d’autres. Voici celles qu’il faut tout particulièrement éviter si l'on fait attention à sa ligne.

La pizza tartiflette

Sur la première marche du podium, on retrouve la pizza tartiflette ou raclette. Et pour cause, cette préparation savoyarde est garnie de pommes de terre, de lardons fumés, de crème et de reblochon ou de fromage à raclette. Autrement dit, des aliments riches en calories. Elle contient environ 300 calories pour 100 grammes. Sans compter la pâte, également source de glucides et de lipides.

La pizza quatre fromages

La pizza quatre fromages est la grande favorite des Français. Mais c’est aussi l’un des plus grasses et donc des plus caloriques. Il faut dire, comme son nom l’indique, qu'elle est surmontée de quatre fromages fondus différents : mozzarella, gorgonzola, chèvre, cheddar, gruyère ou parmesan en fonction des recettes. Une portion contient en moyenne 280 calories.

La pizza pepperoni

La troisième place du podium est occupée par la pizza pepperoni, un salami d'origine américaine à base de porc et de bœuf séchés et assaisonnés d'un mélange d'épices. Une tranche de pizza pepperoni apporte en moyenne 270 calories, soit plus de 1000 calories si on la mange entière. Toutefois, même si on fait attention, on peut se faire plaisir et la consommer sans culpabiliser, tant que cela reste exceptionnel.