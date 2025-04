Fièvre, maux de tête... Attention, cette confiture de fraises ne doit surtout pas être consommée

Une confiture de la marque Comme Autrefois à la griotte, fraise, rhubarbe et fève de tonka, fait l’objet d’un rappel national, à cause de la présence de contaminants en trop grande quantité. Le site Rappel Conso invite les consommateurs à «ne plus utiliser, à ne plus consommer, à détruire ou à rapporter le produit au point de vente».

Prudence avant de faire ses tartines. Le site gouvernemental Rappel Conso a informé, mardi, le rappel d’une confiture à la griotte, fraise, rhubarbe, et fève de tonka, de la marque Comme Autrefois. En cause : la présence «d'aflatoxines à un taux supérieur à la limite réglementaire dans des lots de fèves de tonka».

#RappelProduit Confiture "Griotte Fraise Rhubarbe et Fève de Tonka" - COMME AUTREFOIS - 330 G - Comme Autrefois Risques : Autres contaminants biologiques Motif : Présence d'aflatoxines à un taux supérieur à la limite réglementaire dans des lots de fèves... https://t.co/ErA6kxnUmPpic.twitter.com/9dhjnifHfj — RappelConso (@RappelConso) April 22, 2025

Fièvre et/ou maux de tête

Selon la fiche de rappel publiée par le site, les pots de confiture ont été commercialisés entre le 14 janvier et le 9 avril 2025, dans les grandes et moyennes surfaces, telles que Super U, U Express, Intermarché, Monoprix, mais aussi en vente directe et en boutique en ligne.

Les lots concernés par le rappel sont les 140128ATNK, 290128ATNK, 050228ATNK et 170228ATNK, avec une date limite de consommation fixée au 1er janvier 2028.

Il convient d’être prudent en cas d’apparition de symptômes, tels que de la fièvre ou des maux de tête «après consommation des produits», conseille Rappel Conso.

Les femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées doivent être particulièrement vigilantes.

Le site invite les consommateurs à «ne plus utiliser, à ne plus consommer, à détruire ou à rapporter le produit au point de vente».

Il invite également à appeler le service consommateur en cas de question, au 05.56.34.40.47. Le site ajoute qu’il est possible de se faire rembourser ou de procéder à un échange. La procédure de rappel prend fin le 9 mai 2025.