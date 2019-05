On a essayé les curieux AirPods chez Apple

Parmi les nouveaux produits présentés par Apple lors de sa keynote, ce sont sans doute les AirPods qui ont le plus intrigués les journalistes conviés à assister à l'événement.

La marque à la pomme a présenté sa conception des écouteurs sans fil. Si beaucoup pensent à des oreillettes bluetooth évoluées, cette paire d'écouteurs au design inspiré d'une goutte d'eau s'avère plus innovante qu'on le croit.

Un petit écrin très utile

Première élément de cette expérience audio, signée Apple, le petit boîtier livré avec les AirPods est bien un chargeur miniature très utile. Il suffit de l'approcher de son iPhone et de l'ouvrir pour que la magie commence à opérer. L'iPhone réagit à sa présence et lance automatiquement une petite fenêtre sur son écran invitant à y connecter sa paire d'écouteurs.

On est ensuite invité à retirer les AirPods de leur écrin et à les glisser dans les oreilles. Chacun possède un micro à son bout, de sorte qu'il est possible de répondre à un appel avec l'un ou l'autre, selon ses préférences.

Des accéléromètres sont inclus dans chaque oreillette afin de déterminer si elles sont ou non incérées dans les oreilles. Dès que l'on en décroche une, l'appareil le comprend et suspend automatiquement la musique. Il est possible d'appuyer sur le bouton play de l'appli mobile Musique pour indiquer que l'on veut poursuivre notre écoute avec un seul écouteur. Enfin, il est possible d'interroger Siri en tapotant deux fois sur un écouteur et de lui demander un morceau en particulier.

Des qualités sonores qui restent à tester

Nous n'avons toutefois pas pu tester aisément les qualités sonores de l'appareil, en raison du bruit ambiant très élevé à l'issue de la keynote. Nous reviendrons donc sur ce point lors d'un prochain test à suivre d'ici à la fin octobre, lors de leur commercialisation.

Côté autonomie, Apple annonce cinq heures d'écoute avec les AirPods vissés dans les oreilles. Toutefois, le boîtier des écouteurs permet de les recharger, ce qui peut assurer jusqu'à vingt-quatre heures d'écoute totale, affirme Apple. Un point que l'on vérifiera également à terme.

A noter, les AirPods sont compatibles avec tous les appareils Apple sous iOS 10, ce qui comprend non seulement les iPhone, mais aussi les iPad. Il est même possible d'en synchroniser plusieurs paires sur un seul appareil, afin de partager la musique.

AirPods, Apple, disponibles fin octobre, 179 €.