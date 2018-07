Claude Lanzmann : Les hommages se succèdent après la mort du journaliste et cinéaste

La disparition, jeudi, à 92 ans, de l'auteur du monumental «Shoah», a suscité une vague de réactions de personnalités issues du monde de la culture, de la politique ou de la communauté juive. Tous se souviennent d'un grand défenseur de la mémoire du génocide des Juifs.

Avec la disparition de Claude Lanzmann, nous perdons aujourd'hui un grand écrivain et un immense cinéaste. Son travail sur la Shoah est immortel et restera comme une véritable œuvre d'humanité. — François Hollande (@fhollande) 5 juillet 2018

Claude Lanzmann nous a quittés mais son œuvre et le devoir de mémoire demeurent. Il y a trente-trois ans, son film Shoah nous a ouvert les yeux. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre est de les garder ouverts. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 5 juillet 2018

Hommage à Claude Lanzmann disparu. Il nous laisse avec « Shoah », un témoignage si intense et précieux pour transmettre sans relâche la mémoire du génocide des juifs lors de la seconde guerre mondiale. Mes pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/TtZUcEqzUj — Benoît Hamon (@benoithamon) 5 juillet 2018

Je suis si triste d’apprendre la mort de Claude Lanzmann, un ami cher, une personnalité unique, une vie incroyable, relisez son Lièvre de Patagonie, une œuvre considérable avec Shoah qui le fait entrer dans l’histoire du cinéma, de la mémoire et de la lutte contre l’antisémitisme — Manuel Valls (@manuelvalls) 5 juillet 2018

Homme courageux, exigeant et déterminé, véritable conscience qui a levé le voile qui occultait ce qu’il a contribué à nommer Shoah, Claude Lanzmann nous quitte aujourd’hui à l’âge de 92 ans et j’en éprouve une profonde tristesse#ClaudeLanzmann pic.twitter.com/R3dp7x2iTA — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 5 juillet 2018

C’est une de ces œuvres qui vous marquent à vie. C'est l'un des plus grands films relatant l’horreur de la Shoah. Avec toute son humanité, Claude Lanzmann était parvenu à représenter l'inhumanité.





Hommage à un grand homme qui a profondément marqué l’Histoire. N'oublions rien. — Christophe Castaner (@CCastaner) 5 juillet 2018

Très ému par la mort de Claude Lanzmann. Un homme, un auteur et un cinéaste exceptionnel qui laisse une œuvre essentielle pour les générations futures. Son récit bouleversant sur l’horreur de la « Shoah » doit continuer, toujours, d’être montré pour lutter contre l’antisémitisme. pic.twitter.com/qFXoWAx79L — Christian Estrosi (@cestrosi) 5 juillet 2018

Hommage à Claude #Lanzmann infatigable défenseur de la mémoire de la Shoah. Grâce à son œuvre magistrale, les témoignages des survivants de la barbarie nazie ne seront jamais oubliés. pic.twitter.com/SIYVIcpccb — Eric Ciotti (@ECiotti) 5 juillet 2018

Si la classe politique a fait part de sa tristesse, le monde de la culture était également en deuil. Le réalisateur Claude Lelouch s'est notamment exprimé jeudi matin sur RTL pour rendre un dernier hommage à Claude Lanzmann. «C’était peut-être plus un journaliste qu’un cinéaste. Je pense que c’était un homme qui avait envie de dénoncer tout ce qui le révoltait. Il n’y a rien de plus respectable. On ne peut pas dire qu’il a fait du cinéma pour faire de l’argent», a-t-il expliqué.

L'ex-ministre de la Culture, Jack Lang, a lui aussi souhaité rappeler l'importance de cet homme aux mille facettes. «Claude Lanzmann restera éternellement dans nos esprits. Sa fougue, son enthousiasme permanent, sa puissance pour bousculer les conservatismes, balayer les scepticismes étaient tels que comme un roc, il tenait, haut et fort, ses convictions et savait les faire partager», a-t-il écrit dans un communiqué.

Un avis partagé par la ministre de la Culture et par pléthore d'écrivains, journalistes, cinéastes et philosophes.

Claude Lanzmann a imposé les images contre l’oubli ; l’Art contre les négationnistes. Il était ce Grand Homme qui, avec « Shoah », a contribué à construire avec justesse notre mémoire collective. — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 5 juillet 2018

La vie a perdu son amant, son taureau, son boxeur, son meilleur ami... #Shoah est un chef-d'oeuvre, les autres films aussi.



Mais pour mesurer l'ampleur du désastre que constitue la mort de #ClaudeLanzmann, il faut lire "Le lièvre de Patagonie" pic.twitter.com/zhRrGDaWRG — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) 5 juillet 2018

Cinéaste d’exception, Claude Lanzmann nous a rendu accessible l’inaccessible. Son œuvre cinématographique montre à quel point les œuvres d’art contribuent à la construction de notre mémoire collective, donnant à chaque histoire sa résonance individuelle, sa voix particulière. pic.twitter.com/z8fveo9QQK — Audrey Azoulay (@AAzoulay) 5 juillet 2018

Oh non , Claude Lanzmann vient de mourir .! Je le croyais immortel . Son œuvre l’ est . Je pense à « Shoa » , bien sûr . Il avait su regarder , en premier , ce combattant à la caméra , la mort en face . Un monument . Un terrible chef d’ oeuvre . Adieu au héros . — Serge Moati (@SergeMoati) 5 juillet 2018

Grande tristesse de la perte de C Lanzmann. Un grand créateur, un grand documentariste... Shoah un film génial. Il y aura beaucoup de monde pour l’accueillir avec effusion au Paradis... — arno klarsfeld (@arnoklarsfeld) 5 juillet 2018

La communauté juive a enfin voulu rendre un dernier adieu à ce témoin unique des luttes du XXe siècle, défenseur inconditionnel d'Israël et combattant en faveur des indépendances des pays colonisés.

Du Chambon-sur-Ligon où je me trouve, je rends hommage à #ClaudeLanzmann, cet homme incroyable qui a offert au monde le mot #Shoah pour dire l'indicible.



A ses proches, j'adresse mes sincères condoléances. Que sa mémoire soit bénie — Haïm Korsia (@HaimKorsia) 5 juillet 2018