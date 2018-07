Couple de policiers agressés : ce que l'on sait de l'affaire

À bord de leur véhicule, les deux agresseurs auraient reconnu la policière qui les avait contrôlés quelques mois plus tôt à Aulnay-sous-Bois. Après avoir insulté la jeune femme, qui portait une attelle au bras à cause d'un accident de travail, ils lui ont asséné un coup de poing au visage. Son conjoint, lui, a écopé de multiples coups de pied.

La policière, qui officie à Aulnay-sous-Bois et son compagnon, également policier en Seine-Saint-Denis, se sont vus prescrire respectivement quatre et quinze jours d'interruption totale de travail.

Vendredi matin, l'un des deux agresseurs a été arrêté en Seine-et-Marne. Bien que leurs identités n'ont pas été révélées, Le Parisien a indiqué que les deux hommes seraient deux frères de 25 et 27 ans. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Meaux.

Sur son compte Twitter, le Président de la République n'a pas tardé à réagir, dénonçant «l'ignominie et la lâcheté des deux voyous».

Pas de mots assez durs pour l’ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé hier soir à Othis un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis. Tout mon soutien pour ces policiers et leur famille.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 juillet 2018