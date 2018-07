Attentat de Nice : comment la ville va-t-elle rendre hommage aux victimes du 14 juillet 2016 ?

À jamais marquée par la tragédie qui a coûté la vie à 86 innocents le 14 juillet 2016, la ville de Nice, en marge de la Fête Nationale, rendra hommage ce samedi à ses victimes en présence du Premier ministre Édouard Philippe.

Pour les habitants de Nice, le 14 juillet n'est plus vraiment synonyme de fête. Deux ans plus tôt, un terroriste au volant d'une voiture-bélier fonçait sur la foule venue admirer les feux d'artifice pour la Fête Nationale, faisant 86 morts et près de 500 blessés. Deux ans après, quels sont les hommages prévus ?

Le déroulé de la cérémonie hommage

À partir de 16h30, un défilé militaire aérien et terrestre aura lieu sur la Place Masséna et l'avenue Jean Médecin. À 17h20, le Premier ministre Édouard Philippe devrait s'exprimer lors de la cérémonie d'hommage municipal.

À partir de 21h15, le chanteur Patrick Fiori donnera de la voix dans les jardins Albert 1er, accompagné de l'Orchestre Philarmonique de Nice. Enfin, à 22h34, la soirée se clôturera par un lâcher de ballons et l'éclairage de 86 faisceaux lumineux jusqu'à 1h du matin sur la Promenade des Anglais, désormais lieu de mémoire de l'attentat revendiqué par l'État islamique.

«L'état ne vous abandonnera jamais»

Le 14 juillet 2017, un après l'attentat, c'est Emmanuel Macron qui avait fait le déplacement dans la Cité des Anges. Le Président de la République avait alors déclaré «L'état ne vous abandonnera jamais [...] Nous devons à nos morts ce combat sans merci».

Sur la Promenade des Anglais, les forces de police seront déployées afin de protéger les Niçois, encore traumatisés par les évènements.