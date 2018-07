Légion d'honneur : qui sont les promus du 14 juillet ?

En ce 14 juillet, 392 personnes sont distinguées par la Légion d'honneur. Parmi elles, Michel Bouquet, Claude Lelouch et l'ancienne présidente du MEDEF Laurence Parisot.

Dans le secteur culturel, l'acteur de «Borsalino» est élevé à la plus grande distinction : Grand-croix. Le réalisateur Claude Lelouch est promu officier et l'actrice Marie-Christine Barrault commandeur. Le directeur du festival d'Avignon, Olivier Py, chevalier. Un rang également attribué au président du RC Toulon Mourad Boudjellal et à l'éditeur Jacques Glénat.

D'anciens ministres ou parlementaires font partie de la cuvée 2018. On retrouve notamment Elisabeth Guigou, Nathalie Kosciusko-Morizet, Patrick Ollier (chevaliers), Jean-Claude Gaudin (officier) et Christiane Scrivener (Grand-croix). Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, et Catherine Guillouard, présidente de la RATP.

La recherche est représentée cette année par le climatologue Jean Jouzel, la physicienne Catherine Bréchignac, nommés commandeurs, la biologiste Margaret Buckingham et l'historien de l'Académie française Marc Fumaroli sont distingués grands officiers.

Le domaine scientifique n'est pas en reste avec la présence de la gynécologue Joëlle Kauffmann (grand officier) et l'oncologue Laurence Zitvogel (officier).

Nathalie Boyer, ambassadeur de l'économie circulaire et Anne-Marie Ducroux, présidente de la section environnement du Conseil économique social et environnemental sont distinguées pour leurs actions dans le développement durable.

En matière de technologie numérique, le président de la sart-up Actility Olivier Hersent et le PDG de Rakuten Olivier Mathiot sont promus chevaliers. Parmi les dirigeants d'entreprises, la PDG d'Yves-Saint-Laurent Francesca Belletini et le DG d'Orano Philippe Knoche héritent également du rang de chevalier.