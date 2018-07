Lille : Un prêtre demande à Macron de faire cesser l'expulsion des Roms pendant la canicule

Dans une vidéo publiée lundi sur Facebook, un prêtre lillois appelle Emmanuel Macron à faire cesser l'expulsion des Roms de leur bidonville durant la canicule.

Le père Arthur, investi dans l'intégration des Roms à Lille, leur apporte régulièrement de l'aide. Dans une vidéo de 2 mn 30, il met l'accent sur le sort des enfants expulsés en pleine canicule.

« C’est un scandale, ce n’est pas possible de continuer comme cela (...) il faut que cela cesse, des enfants sont à la rue et n’ont plus de quoi boire et manger, alors même que des vagues importantes de chaleur se sont fait ressentir à Lille ces derniers jours », a déclaré le prêtre.

Le père Arthur demande au Président de la République d’intervenir auprès du préfet de Lille pour faire cesser ces interventions « pas tout à fait humaines ».

Trois campements regroupant plusieurs dizaines de Roms ont été évacués ces derniers jours à Lille. L’intercollectif « Roms 59/62 » a déposé un recours en justice contre ces procédures qu’il juge irrégulières. « Aucune proposition de relocalisation et de relogement n’a été faite aux familles concernées, aucune concertation n’a été menée avec elles, ni avec les associations et collectifs qui les accompagnent », a déclaré l’association dans un communiqué.

Avec sa vidéo, déjà vue plus de 4000 fois, le prêtre lillois espère faire changer les choses.