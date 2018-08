Booba - Kaaris : Karim Benzema cité malgré lui dans l'affaire

Il se serait bien passé d'être impliqué, même indirectement, dans cette affaire. Mercredi, le site Atlantico illustrait son article sur la rixe entre les rappeurs Booba et Kaaris avec une photo de l'attaquant du Real Madrid, apparemment confondu par les journalistes du site avec Booba.

Une confusion surprenante, les deux hommes ne se ressemblant absolument pas. Karim Benzema a donc répondu dans la foulée, via Twitter, jugeant la chose « pathétique ».

Et l'affaire ne devrait pas s'arrêter là puisque l'agent du joueur, Karim Djaziri, a annoncé avoir porté plainte et exigé des excuses de la part d'Atlantico. Si la photo a été modifiée depuis, il les attendait toujours à l'heure où nous écrivions ces lignes.

Porte plainte stp — Team kb9. CR7🔥🔥🔥🔥 (@Tail53192382) 1 août 2018

Si Karim Benzema est un ami proche de Booba, il n'a évidemment rien à voir avec la bagarre qui a provoqué la fermeture du hall 1 de l'aéroport d'Orly et entraîné l'interpellation de 14 personnes et le placement en garde à vue de Booba et Kaaris.