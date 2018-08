Vacances : Bison Futé voit orange et noir sur les routes ce week-end

La circulation s'annonce, ce samedi, particulièrement chargée sur les routes des vacances.

En ce premier gros week-end de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, Bison Futé prévoit une journée difficile, la deuxième depuis le début des vacances, en matière de circulation.

La journée est classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. La circulation sera saturée dès 6 heures du matin sur plusieurs axes, notamment sur l'A10 au départ de Paris et entre Poitiers et Bordeaux.