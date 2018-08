Calvados : un homme de 78 ans meurt noyé, 13 autres baigneurs secourus

«Un homme de 78 ans est malheureusement décédé, 11 personnes en urgence relative ont été transportées à l'hôpital, deux personnes sont choquées», a indiqué le communiqué de la Premar.

[Opération] de sauvetage de 14 baigneurs en difficulté à Merville-Franceville. Le @CROSS_Jobourg a engagé un dispositif nautique et aérien : l'hélicoptère Dragon 76 de la @SecCivileFrance et des moyens nautiques @SauveteursenMer et #CODIS14. Plus d'infos : https://t.co/hAopn1SgVW pic.twitter.com/jBaj4aAK69

— PREMAR Manche (@premarmanche) 5 août 2018