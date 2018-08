BalanceTonYoutubeur : deux victimes témoignent

Depuis la polémique lancée par Squeezie qui a dénoncé sur Twitter des abus supposés de certains youtubeurs, les témoignages se multiplient.

Deux jeunes filles ont ainsi affirmé avoir reçu des demandes indécentes de youtubeurs qu’elles suivaient. De la demande de photos osées à des allusions d’ordre sexuel, elles dénoncent les messages qu’elles ont parfois reçu de la part de ces influenceurs. Léa, dont le prénom a été modifié par nos confrères d’Europe 1, qui ont recueillir les témoignages, raconte avoir eu une conversation avec un youtubeur alors qu’elle avait à peine 15 ans. « Il a commencé par me demander : 'Tu l'as déjà fait ?’ » raconte-t-elle. Et la conversation dérape vite vers des allusions sexuelles. « C'est là qu'il m'a envoyé le message : 'Si tu veux, je me porte garant de la prochaine fois' ».

Abusant de leur position dominante, les vidéastes incriminés, suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, en profitent pour demander des choses indécentes à ces jeunes femmes souvent très jeunes et mineures.

« A 15 ans, on croit que tout est tout beau et tout rose, on croit au prince charmant. Je suis tombée amoureuse de lui. Il a commencé à me faire du chantage affectif, en gros : 'fais ce que je veux ou je ne te parle plus'. Et puis ça été les demandes de photos de mon décolleté, de moi en sous-vêtements… Plus ça continuait, plus il y allait fort, jusqu'à me demander une photo nue. Je l'aimais, du coup je ne disais rien », a raconté une autre victime présumée de ces harcèlements au micro d’Europe 1.

Si le #BalanceTonYoutubeur prend de plus en plus d’ampleur sur Twitter, aucun youtubeur n’a pour le moment été clairement identifié comme faisant partie de ces présumés agresseurs.