L'allocation de rentrée scolaire 2018 sera versée à partir de jeudi

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée dès demain, jeudi, par la caisse d'allocations familiales (Caf), aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 ans à 18 ans.

Versée sous conditions de ressources, l'allocation aide près de 2,8 millions de familles à financer les dépenses de rentrée scolaire. Dont le montant dépend de l'âge de l'enfant.

En 2017, le budget des courses s'élevait, en moyenne, à 192 euros pour un élève de 6e.

Pour la rentrée 2018, les montants versées seront de 367 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, de 389 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et de 401 euros pour ceux entre 15 et 18 ans.

Afin de percevoir cette aide de rentrée, les familles doivent en faire les demandes auprès de la Caf, via un formulaire disponible sur Internet.

Mais les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond qui dépend du nombre d'enfants à charge. Pour un enfant, le plafond est de 24.453 euros - pour deux, de 30.096 euros et pour trois, de 35.739 euros. Et il est de + 5.643 euros par enfant supplémentaire.