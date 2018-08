Cap d’Agde : deux jeunes hommes hospitalisés après une agression au couteau

Deux jeunes hommes ont été agressés sans raison apparente au Cap d’Agde, très tôt vendredi matin, par un homme ivre, rapporte le Midi Libre.

Pour l’heure aucune raison n’est avancée pour l’agression, précise le média héraultais. Aux alentours de 6 h 30 ce vendredi, les pompiers de l’Hérault sont intervenus sur l’île de loisir du Cap d’Agde. Deux hommes de 20 et 26 ans ont été attaqués au couteau par un homme ivre.

Le jeune de 26 ans dans une urgence absolue

Le premier, touché au cuir chevelu, a été transporté au centre hospitalier de Béziers. Le second est dans un état plus inquiétant et se trouve dans une urgence absolue d’après Midi Libre. Il a été hospitalisé au CHU Lapeyronie de Montpellier.

L’auteur des faits a été interpellé par la police et une enquête pour mettre la lumière sur cette affaire a été ouverte.