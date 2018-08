Une campagne contre l'homophobie choque les militants LGBT

«Pour qu'une femme aime les hommes, rien ne vaut un viol collectif», «L'époque où l'on torturait les homosexuels n'est pas si lointaine. Elle est à trois heures d'avion», peut-on lire sur ces panneaux JC Decaux.

As #LGBTQI+ communities around the world celebrate Pride, @vangardist teams up with Serviceplan and Mediaplus France to #EndHomophobia with 300 digital Metrobus billboards in #Paris Metro stations and 1.000 Decaux print posters: https://t.co/uTVN7MGKpl pic.twitter.com/xYqF8igJlF

— Serviceplan Group (@Serviceplan) 14 août 2018