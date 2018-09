Corse : un poisson retrouvé avec un gobelet en plastique dans l'estomac

Un gobelet en plastique a été retrouvé dans l'estomac d'un poisson par un pêcheur, en Corse, mercredi.

C'est lors d'une partie de pêche, à l'embouchure du Golo, dans la commune de Lucciana, que la triste découverte, a eu lieu. La fille du pêcheur a publié la photo du poisson sur Twitter, en s'indignant, en langue corse, de la crise des déchets qui sévit en Méditerranée, comme le rapporte France 3 Corse.

U mo Babbu, pescatore, a pigliatu un mazzardu sta mane... incù un vicchjeru in plasticu indè u stomacu... Per i pesci dinù ghjè a « crise des déchets ».... Tuttu si ne và di male.... pic.twitter.com/BeWSKYR1Ae — miss pruneta (@Turchina2b) 5 septembre 2018

La publication, partagée plus de 250 fois sur le réseau social, a suscité de nombreuses réactions. «Quelle tristesse», «Triste planète» commentent les internautes.

la méditerranée touchée par la pollution plastique

La mer Méditerranée est particulièrement impactée par la pollution plastique. Elle est considérée comme «la sixième plus grande zone d'accumulation de déchets marins : cette mer ne représente que 1% des eaux mondiales mais concentre 7% de tous les micro-plastiques de la planète», alerte un rapport de l'organisation mondiale WWF, publié en juin dernier.

La plastique représente «95% des déchets en haute mer, sur les fonds marins et sur les plages de la Méditerranée». Ces déchets proviennent principalement de «Turquie et d'Espagne, suivis par l'Italie, l'Egypte et la France», précise l'association. Les causes ? La production, la consommation mais aussi le peu de recyclage des plastiques comme des emballages. Le rapport souligne que la pollution serait accentuée par l'activité touristique.