Le salon de l'emploi et de la formation se tiendra jeudi 20 septembre au Stade de France

Une centaine d’entreprises seront présentes, toutes désireuses de recruter de nouveaux profils.

Le Salon de l’emploi et la formation, organisé par le Réseau national des «missions emploi», a lieu ce jeudi, de 10h à 17h, au Stade de France, à Saint-Denis (93).

Des CDD, des CDI mais aussi des alternances et des stages y seront proposés, dans de grosses entreprises, comme la Sodexo ou la RATP, ou dans de plus petites structures (PME-TPE), réunies ensemble sur un même stand.

Des animations dédiées aux métiers dits «en tension», qui souffrent d’un manque de visibilité, seront également organisées. Des professionnels de ces secteurs interviendront alors sous la forme de témoignages.

L’occasion pour le public de découvrir de nouveaux métiers, et de passer sur place de premiers entretiens d’embauche. Gratuit et ouvert à tous (munis de leur carte d’identité), le salon s’adresse à tous les âges et à tous les corps de métier.