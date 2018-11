Perturbations en Ile-de-France : les zones à éviter

Grèves, manifestations, travaux : quelles perturbations affecteront le trafic en Île-de-France cette semaine ?

Voici les principales zones à éviter cette semaine. Retrouvez la carte de Sytadin, qui fait l'état du trafic et travaux prévus en Île-de-France, actualisée en temps réel ici.

LUNDI

Fermetures nocturnes

Travaux nocturnes gênants :

A86 extérieur entre Rungis (A6) et Saint Maurice

BP intérieur Paris : Dauphine > Asnières

A 10 vers province entre Wissous et les Ulis

A13 vers Paris entre Rocquencourt et la porte d'Auteuil

A 13 vers province entre la porte d'Auteuil et Vaucresson

A3 vers province entre la porte de Bagnolet et Roissy-en-France

A4 vers Paris bretelle sortie Ivry

A4 vers province Croissy-Beaubourg : A4/A104 : bretelle A104 vers A4 ; Province et A104 > D471

D914 vers province Nanterre. entre la D131 et l'échangeur D914/A86

N104 Intérieur entre Montsoult et Attainville

N184 extérieur entre Maffliers et Villiers-Adam

N486 intérieur Nogent-sur-Marne : bretelle de sortie de Nogent

N7 deux sens Athis-Mons, Paray-vieille-Poste (tunnel d'Orly)

Transports :

RER B

Du 1er octobre au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Aéroport CDG 2 - Paris / Période : soirées à partir de 23h / Dates : du lundi au vendredi, du 1er au 19 octobre et du 29 octobre au 16 novembre 2018. / Aucun train entre Aulnay sous Bois et Aéroport Charles de Gaulle 2. Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Aulnay sous Bois et Aéroport Charles de Gaulle 1, avec desserte des gares intermédiaires. Entre Aéroport Charles de Gaulle 1 et Aéroport Charles de Gaulle 2, prendre la navette CDGVAL. / Motif : travaux de maintenance.

RER C :

Du 5 au 9 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 23h30 / Dates : du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018 / Trafic interrompu entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 29 octobre au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 21h30 / Dates : du lundi 29 au mercredi 31 octobre et du lundi 5 au vendredi 16 novembre, en semaine. / Trafic interrompu entre Juvisy et Saint-Martin d’Etampes (à partir de 21h30) et Dourdan (à partir de 21h45). Trafic interrompu entre Paris Austerlitz et Dourdan (à partir de 23h) et Saint-Martin d’Etampes (à partir de 23h15). / Un service de bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 5 au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Javel - St-Quentin en Y. - Versailles Château RG / Période : de 22h30 à fin de service / Dates : du lundi au vendredi, du 5 au 16 novembre / Trafic interrompu entre Saint-Quentin en Yvelines et Javel et entre Versailles Château Rive Gauche et Javel. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces gares, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 5 au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Gare d’Austerlitz - Massy Palaiseau / Périodes : de 22h37 à 23h30 / Dates : du lundi au vendredi, du 5 au 16 novembre / Train supprimé entre Massy Palaiseau et Paris Austerlitz : ZICK VICK de 22h37 au départ de Massy Palaiseau. Un service de bus de substitution, mis en place de Massy Palaiseau vers Paris Austerlitz, assure la desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 5 au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Gare d’Austerlitz - Juvisy / Période : de 23h à fin de service / Dates : du lundi au vendredi, du 5 au 16 novembre / Les trains sont sans arrêt entre Paris Austerlitz et Juvisy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS AUSTERLITZ et JUVISY, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 30 octobre au 17 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : jusqu’à 4h57 / Dates : du mardi 30 au jeudi 1 novembre et du mardi 6 au samedi 17 novembre, du mardi au samedi. / Trafic interrompu entre Juvisy et Paris Austerlitz. / Motif : travaux de maintenance.

10-11 et 17-18 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Dourdan - Etampes - Juvisy - Versailles Chantiers via Massy Palaiseau / Période : toute le week end / Dates : samedi 10, dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018. / Le trafic est interrompu entre Juvisy et Dourdan, Juvisy et Saint-Martin d’Etampes, Juvisy et Versailles Chantiers via Massy Palaiseau. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : renouvellement des voies et remplacement d’appareils de voie.

11 et 18 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 22h / Dates : les dimanches 11 et 18 novembre / Trafic interrompu entre Brétigny et Dourdan à partir de 22h, entre Paris Austerlitz et Dourdan à partir de 23h et entre Paris Austerlitz et St-Martin d’Etampes à partir de 23h30. Un service de bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 15 octobre au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Gare d’Austerlitz - Pt de Rungis Orly - Massy / Période : de 22h30 à fin de service / Dates : du lundi 15 octobre au vendredi 30 novembre sauf samedis et dimanches / Aucun train entre GARE D’AUSTERLITZ et PONT DE RUNGIS. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE D’AUSTERLITZ et PONT DE RUNGIS, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de couverture des voies entre Paris Austerlitz et Bibliothèque François Mitterrand.

Du 11 octobre au 2 décembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : à partir de 23h30 / Dates : les dimanches 11, 18, 25 novembre et 2 décembre / Trafic interrompu entre Javel et Versailles Château Rive Gauche à partir de 23h30 et Saint-Quentin en Yvelines à partir de 23h50. Un service de bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 12 novembre au 8 décembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Dourdan - Saint-Martin d’Etampes - Invalides - Saint-Quentin en Yvelines. / Période : toute la journée, en semaine et le week end. / Dates : du lundi 12 novembre au samedi 8 décembre 2018. / Les horaires des trains entre Epinay sur Orge et Dourdan et entre Epinay sur Orge et Saint Martin d’Etampes sont modifiés de 1 à 2 minutes. / Motif : travaux de maintenance.

Jusqu’à fin 2018 : La gare de PONT DE L’ALMA est fermée jusqu’à la fin 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité.

RER D :

4-5 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Creil - Paris / Période : de 22h50 à 5h10 / Dates : nuit du dimanche 4 novembre au lundi 5 novembre 2018. / La desserte des gares est modifiée entre Paris Nord et Creil. Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Pierrefitte Stains et Stade de France, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux d’installation d’un poste d’aiguillage.

4-5 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne. / Période : de 22h50 à 5h10. / Dates : soirée du dimanche 4 novembre et matinée du lundi 5 novembre 2018. / Aucun train entre Paris Gare de Lyon et Paris Nord, dans les deux sens. Pour vous déplacer entre ces gares, veuillez emprunter les correspondances lignes A, 1 ou 14. / Motif : travaux d’installation d’un poste d’aiguillage.

3-4 et 24-25 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Melun via Combs la Ville - Villeneuve St-George / Période : de 22h10 à fin de service. / Dates : le samedi 3 et le dimanche 4 et le samedi 24 et le dimanche 25 novembre. / Aucun train entre Combs La Ville et Melun. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Combs la Ville / Quincy et Melun, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 1er octobre au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : de 10h à 14h / Dates : du lundi 1 au vendredi 5 octobre, du lundi 15 au vendredi 19 octobre, du lundi 26 au vendredi 30 novembre / Trafic interrompu entre Corbeil Essonnes et Malesherbes. Un service de bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 10 septembre au 21 décembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Creil - Paris / Période : de 23h30 à fin de service / Dates : du lundi 10 septembre au vendredi 21 décembre 2018 sauf les week-ends et jours fériés. / Un service de bus de remplacement est mis en place entre STADE DE FRANCE SAINT-DENIS et CREIL, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

RER E :

Du 5 au 9 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Chelles Gournay - Haussmann St-Lazare / Période : de 22h30 à fin de service / Dates : du lundi 5 au vendredi 9 novembre / Les trains de l’axe Haussmann Saint-Lazare - Chelles Gournay sont départ-arrivée Paris Est et ne desservent pas les gares de Haussmann Saint-Lazare et Magenta. / Motif : travaux de maintenance des voies.

10-11 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Haussmann St-Lazare - Villiers Tournan / Période : de 9h30 à 17h / Dates : les samedi 10 et dimanche 11 novembre / Trafic interrompu entre Haussmann Saint-Lazare et Villiers sur Marne. 1 RER sur 2 circule entre Haussmann Saint-Lazare et Tournan et la desserte des trains est modifiée. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Villiers sur Marne et Bondy, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 5 au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Haussmann St-Lazare - Villiers Tournan / Période : de 22h45 à fin de service / Dates : du lundi au vendredi, du 5 au 16 novembre / Trafic interrompu entre Haussmann Saint-Lazare et Tournan. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Bondy et Villiers sur Marne, Bondy et Tournan, Villiers sur Marne et Tournan, Tournan et Paris Est. Les trains de l’axe Haussmann Saint-Lazare - Chelles Gournay circulent au départ et à l’arrivée de Paris Est. Pour rejoindre les bus de substitution,emprunter un train en direction de Chelles Gournay et descendre à Bondy. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 19 septembre au 23 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Haussmann St-Lazare - Villiers Tournan / Période : à partir de 22h15 / Dates : du lundi 19 au vendredi 23 novembre / Trafic interrompu entre Haussmann St-Lazare et Tournan. Un service de bus de remplacement est mis en place entre TOURNAN et Paris Est et entre Bondy et Tournan, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 19 septembre au 23 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Chelles Gournay - Haussmann St-Lazare / Période : à partir de 22h45 / Dates :du lundi 19 au vendredi 23 novembre / Trafic interrompu entre Le Raincy Villemomble et Chelles Gournay. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 17 septembre au 26 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Haussmann St-Lazare / Période : de 16h45 à 19h50 / Dates : du lundi au vendredi du 17 au 28 septembre, du lundi au mercredi du 1er au 31 octobre, du vendredi au lundi du 1er au 26 novembre. / Les horaires de certains trains de TOURNAN vers HAUSSMANN SAINT-LAZARE sont avancés d’une minute. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 22 octobre au 26 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Haussmann St-Lazare - Villiers Tournan / Période : de 6h à 8h15 et de 16h45 à 20h / Dates : du lundi 22 octobre au lundi 26 novembre / 1 RER sur 2 ne dessert pas la gare de à LES BOULLEREAUX CHAMPIGNY. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Ligne H :

- Du 5 au 9 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Persan Beaumont via Valmondois / Période : soirées à partir de 22h30. / Dates : du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018. / Aucun train d’Ermont Eaubonne vers Persan Beaumont. Un service de bus de remplacement est mis en place d’Ermont Eaubonne vers Persan Beaumont, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Ligne J :

- Du 14 octobre au 12 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Périodes : de 23h20 à 5h / Dates : Les dimanches 14, 21 et 28 octobre et les dimanches 4 et 11 novembre. Les lundis 15, 22 et 29 octobre et les lundis 5 et 12 novembre. / Le trafic est interrompu du dimanche soir au lundi matin de 23h20 à 5h entre Les Mureaux et Mantes la Jolie. ATTENTION : les lundis 15, 22 et 29 octobre et les lundis 5 et 12 novembre du début de service à 5h la circulation est également interrompu entre Conflans Sainte-Honorine et Mantes la Jolie. Un service de bus de remplacement est mis en place avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 15 octobre au 12 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : du début de service jusqu’à 5h / Dates : les lundis 15, 22 et 29 octobre et les lundis 5 et 12 novembre. / Le trafic est interrompu entre CONFLANS SAINTE-HONORINE et MANTES LA JOLIE. ATTENTION : les lundis 15, 22 et 29 octobre et les lundis 5 et 12 novembre du début de service à 5h la circulation est également interrompu entre Les Mureaux et Mantes la Jolie. Un service de bus de remplacement est mis en place de MANTES LA JOLIE vers CONFLANS SAINTE-HONORINE , avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 29 octobre au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ermont Eaubonne - Paris St-Lazare / Période : à partir de 22h jusqu’à la fin de service / Dates : du lundi 29 octobre au vendredi 16 novembre sauf le mercredi 1 er novembre et les samedis et dimanches. / Un service de bus de remplacement est mis en place entre Asnières sur Seine et Ermont Eaubonne / Motif : modernisation et extension du réseau.

Du 29 octobre au 26 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ermont Eaubonne - Paris St-Lazare / Période : à partir de 22h jusqu’à la fin de service / Dates : du lundi 29 octobre au vendredi 16 novembre sauf le mercredi 1 er novembre et les samedis et dimanches. / Un service de bus de remplacement est mis en place entre Asnières sur Seine et Ermont Eaubonne. / Motif : modernisation et extension du réseau.

Du 29 octobre au 7 décembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie via Poissy - Paris St-Lazare / Période : à partir de 21h40 jusqu’à la fin de service. / Dates : du lundi 29 octobre au vendredi 7 décembre sauf les samedis et dimanches. / Un service de bus de remplacement est mis en place entre Sartrouville et Mantes la Jolie, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Ligne K :

Du 19 novembre au 7 décembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Crépy en Valois. / Période : soirées du lundi au vendredi, de 22h40 à 23h50. / Dates : du lundi 19 novembre au vendredi 7 décembre 2018. / Le train 121541 de 22h42 au départ de Paris Nord et à destination de Crépy en Valois voit ses horaires modifiés. / Motif : travaux de maintenance.

Ligne L :

- Du 10 septembre au 23 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Nanterre U. - Cergy - Paris St-Lazare / Période : du lundi au vendredi, de 11h45 à 13h / Dates : du lundi 10 septembre au vendredi 23 novembre / Les trains de 11h46 et 11h56 au départ de Paris Saint-Lazare à destination de Nanterre Université sont supprimés. Les trains de 12h01 et 12h11 au départ de Nanterre Université à destination de Paris Saint-Lazare sont supprimés. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Ligne N :

3-4 et 10-11 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Rambouillet / Dates : les nuits du 3-4 et 10-11 novembre. / Mise en place d’un bus de PARIS vers VERSAILLES CHANTIERS à 1h15 / Motif : travaux de maintenance.

Du 5 au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Mantes-la-Jolie - Paris Montparnasse / Période : à partir de 22h45 / Dates : du lundi 5 au vendredi 30 novembre / Trafic interrompu entre Plaisir Grignon et Mantes la Jolie. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares , avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 5 au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse / Dates : du lundi 5 au vendredi 30 novembre sauf les samedis et dimanches / Train supprimé : Plaisir Grignon 0h11 - Paris Montparnasse : 0h56. Un bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 5 au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse - Rambouillet / Période : à partir de 22h / Dates : du lundi 5 au vendredi 30 novembre 2018 / Certains trains sont supprimés. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Rambouillet et Paris et entre Versailles et Rambouillet, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 12 au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Montparnasse / Dates : du lundi 12 au vendredi 30 novembre sauf les samedis et dimanches / Train supprimé : Dreux 22h52 - Paris Montparnasse 0h02. Un bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Ligne P :

Du 29 octobre au 8 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Est - Provins / Période : soirées du lundi au jeudi à partir de 20h45. / Dates : du lundi 29 octobre au jeudi 8 novembre 2018. / De Paris Est vers Provins : Trafic interrompu à partir de 22h. De Provins vers Paris Est : Suppression du train PIBU de 20h46 à Provins. Un service de bus de remplacement est mis en place de Paris Est vers Provins, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 5 au 9 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Meaux / Période : de 1h01 à fin de service. / Dates : du lundi 5 au vendredi 9 novembre. / Le train de 1h01 au départ de la GARE DE PARIS EST et à destination de MEAUX est supprimé. Un service de bus de remplacement est mis en place de GARE DE PARIS EST vers MEAUX, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance et de mise en accessibilité.

12-13 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Est - Provins / Période : à partir de 21h en direction de Paris, à partir de 22h en direction de Provins / Dates : lundi 12 et mardi 13 novembre / Trafic interrompu entre Paris Est et Provins. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : électrification de la ligne entre Gretz et Troyes.

Du 23 octobre au 14 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Crécy la Chapelle - Esbly / Période : toute la journée / Dates : du mardi 23 octobre au mercredi 14 novembre / Les horaires des trains entre ESBLY et Gare de Crécy la Chapelle sont modifiés. / Motif : travaux de maintenance des voies.

Du 23 octobre au 14 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Crécy la Chapelle - Esbly / Période : toute la journée / Dates : du mardi 23 octobre au mercredi 14 novembre / Les horaires des trains entre ESBLY et Gare de Crécy la Chapelle sont avancés ou retardés. / Motif : travaux.

Du 29 octobre au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Est - Château Thierry / Période : de 22h à fin de service / Dates : du lundi au vendredi, du 29 octobre au 16 novembre. / Trafic interrompu entre Paris Est et Château Thierry. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Est et Château Thierry, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 12 au 16 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Meaux - Paris Est / Période : à partir de 0h20 en direction de Paris, à partir de 1h01 en direction de Meaux / Dates : du lundi 12 au vendredi 16 novembre / Trains supprimés : Paris Est : 01h01 Meaux : 00h58 - Meaux : 00h20 Paris Est : 01h40. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de mise en accessibilité

Du 19 au 23 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Meaux - Paris Est / Période : à partir de 23h15 / Dates : du lundi 19 au vendredi 23 novembre / Trafic interrompu entre Paris Est et Meaux. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS EST et MEAUX, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Du 19 au 27 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Paris Est - Provins / Période : à partir de 21h / Dates : du lundi 19 au mardi 27 novembre sauf samedi et dimanche / Trafic interrompu entre Paris Est et Provins. Un service de bus de remplacement est mis en place entre GARE DE PARIS EST et PROVINS, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Ligne R :

21 octobre et 11 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne. / Période : soirées à partir de 22h30. / Dates : dimanche 7 octobre, dimanche 21 octobre et dimanche 11 novembre 2018. / Les trains de la ligne R empruntent un itinéraire de contournement via Corbeil Essonnes. Par conséquent, les horaires des trains sont modifiés. / Motif : travaux de maintenance.

Du 1er octobre au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Ensemble de la ligne / Période : de 10h à 14h / Dates : du lundi 1 au vendredi 5 octobre, du lundi 15 au vendredi 19 octobre, du lundi 26 au vendredi 30 novembre / Trafic interrompu entre Melun et Montereau via Héricy. Un service de bus de remplacement est mis en place. / Motif : travaux de maintenance.

Du 29 octobre au 7 décembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : Montargis - Paris Gare de Lyon / Période : de 23h à fin de service / Dates : du 29 au 31-10, du 2 au 30-11 et du 3 au 7-12 sauf samedis et dimanches / Aucun train entre Melun et Montargis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre MELUN et MONTARGIS, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Ligne U :

10, 11, 17 et 18 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : La Défense / Période : du début de service jusqu’à 22h15 / Dates : samedis 10 et 17 et dimanches 11 et 18 novembre / Les horaires des trains (DEFI) de LA VERRIERE vers LA DEFENSE GRANDE ARCHE sont modifiés. / Motif : travaux de maintenance.

Du 5 au 30 novembre 2018 : Direction(s) concernée(s) : La Défense - La Verrière / Périodes et dates : à partir de 21h du 19 au 30 novembre, à partir 23h30 du 5 au 16 novembre, à partir de 0h30 les dimanches soir des 11 et 12 novembre. / Trafic interrompu entre La Verrière et La Défense Grande Arche. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires. / Motif : travaux de maintenance.

Manifestations :

07:30 Rassemblement "Forêt à défendre ! Contre la destruction de la forêt de Romainville"

MARDI

Fermetures nocturnes :

Travaux nocturnes gênants :

A86 extérieur entre Rungis (A6) et Saint Maurice

BP extérieur Paris : Bagnolet > Maillot

A 10 vers province entre Wissous et les Ulis

A104 extérieur entre Saint-Thibault des Vignes et Le Pin

A13 vers Paris entre Rocquencourt et la porte d'Auteuil

A 13 vers province entre la porte d'Auteuil et Vaucresson

A4 vers Paris Nogent sur Marne sortie Nogent

A86 intérieur entre Thiais (D5) et Rungis (A6)

D914 vers Paris Nanterre. entre l'échangeur D914/A86 et la D131

N104 Intérieur entre Montsoult et Villiers le Sec

N184 extérieur entre Maffliers et Villiers-Adam

N486 intérieur Nogent-sur-Marne : bretelle de sortie pont de Nogent

N7 deux sens Athis-Mons, Paray-vieille-Poste (tunnel d'Orly)

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

- Jusqu’à fin 2018 : La gare de Pont de l'Alma est fermée jusqu’à la fin 2018 en raison de travaux de mise en accessibilité.

Manifestations :

07:30 Rassemblement "Forêt à défendre ! Contre la destruction de la forêt de Romainville"

MERCREDI

Fermetures nocturnes :

A 10 vers province entre Wissous et les Ulis

A104 extérieur entre Saint-Thibault des Vignes et Le Pin

A13 vers Paris entre Rocquencourt et la porte d'Auteuil

A 13 vers province entre la porte d'Auteuil et Vaucresson

A4 vers Paris Croissy Beaubourg : A4/A104 : bretelle A 104 vers A4 Paris

A86 extérieur entre Rungis (A6) et Créteil Pompadour (N6); entre la route du Port (Colombes) et la D7 (Villeneuve La Garenne)

A86 Intérieur Entre Thiais (D5) et Rungis (A6)

BP Extérieur Asnières-Champeret

N104 Intérieur entre Montsoult et Attainville

N184 extérieur entre Maffliers et Villiers-Adam

N315 vers Paris Viaduc de Gennevilliers entre l'autoroute A15 et la D7

N486 intérieur Nogent-sur-Marne : bretelle de sortie pont de Nogent

N7 deux sens Athis-Mons, Paray-vieille-Poste (tunnel d'Orly)

Transports :

RER C :

- Jusqu'à la fin de 2018 : la gare du Pont de l'Alma est fermée en raison de travaux de mise en accessibilité.

Manifestations :

18:00 Rassemblement pour la libération de Mumia Abu-Jamal, prisonnier aux États Unis Pl. Concorde

JEUDI

Fermetures nocturnes :

A86 extérieur entre Rungis (A6) et Saint-Maurice (A4)

BP Intérieur Paris: Dauphine > Asnières

A 10 vers province entre Wissous et les Ulis

A104 extérieur entre Saint-Thibault des Vignes et Le Pin

A13 vers Paris entre Rocquencourt et la porte d'Auteuil

A 13 vers province entre la porte d'Auteuil et Vaucresson

A3 vers province entre la porte de Bagnolet et Roissy en France ; Croissy Beaubourg : A4/A104 vers A4 Paris

A4 vers Paris Nogent sur Marne sortie Nogent

A86 extérieur entre D10 (Gennevilliers) et la D914 Nanterre

A86 Intérieur Entre Thiais (D5) et Rungis (A6)

N104 Intérieur entre Montsoult et Attainville

N184 extérieur entre Maffliers et Villiers-Adam

N315 vers Paris Viaduc de Gennevilliers entre l'autoroute A15 et la D7

N486 intérieur Nogent-sur-Marne : bretelle de sortie pont de Nogent

N7 deux sens Athis-Mons, Paray-vieille-Poste (tunnel d'Orly)

Manifestations :

18:00 Yémen : briser le silence et faire cesser les livraisons d'armes Paris 7e

19:00 Rassemblement pour libérer les condamnés à mort en Arabie saoudite République

VENDREDI

Travaux nocturnes gênants :

Manifestations :

11:00 journée mondiale pour un monde sans mur lieu non défini

SAMEDI

Travaux nocturnes gênants :

Manifestation :

Rassemblement pour la paix - hommage aux Communards de Paris 1871 à Versailles