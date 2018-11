Harcèlement scolaire : le témoignage déchirant d'un enfant de 7 ans

Alors que ce jeudi 8 novembre marque la journée nationale du harcèlement scolaire, le témoignage d'un petit garçon de 7 ans, diffusé mardi sur Internet, a suscité une vive émotion.

Dans cette courte vidéo publiée sur Twitter, Charlie, 7 ans, parle du harcèlement scolaire dont il est victime. «Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui me tape tout le temps, et aujourd'hui, c'est mon petit frère qu'il tape», commence-t-il.

«J'AI ENVIE DE REJOINDRE LE BON DIEU»

«J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et j'en ai marre de ce petit garçon, il arrête pas de me taper tous les jours. J'ai envie de rejoindre le bon Dieu pour toujours», a-t-il répété, au bord des larmes.

Cette vidéo poignante, qui dure moins d'une minute, a touché de nombreux internautes. Ce jeudi matin, elle avait été visionnée plus de 866.000 fois.

D'après les informations du Parisien, le petit Charlie, son frère et le garçon qu'il identifie comme son harceleur fréquentent tous les trois une école privée catholique de l'Aisne, et la maman des deux garçonnets a porté plainte la semaine dernière auprès de la gendarmerie. Quant à l'établissement en question, il a assuré que «les autorités compétentes ont été prévenues». «Ma collègue a fait son travail, on ne peut pas dire que nous n'avons rien fait face à cette situation», a déclaré la directrice au Parisien.

Après avoir reçu le soutien de toute la Twittosphère, Charlie a tenu à adresser un message aux internautes, un sourire timide aux lèvres.