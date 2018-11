Une star du groupe de K-Pop BTS arbore un t-shirt célébrant le bombardement d'Hiroshima

Les sept membres du boys band, connu dans le monde entier et qui a notamment joué le mois dernier à Paris, devaient apparaître ce vendredi matin sur la chaîne musicale Asahi, rapporte le Guardian.

La photo a notamment été diffusée sur Twitter, des internautes japonais exprimant leur agaçement face à ce qui apparaît comme une provocation. Les relations entre la Corée du Sud et le Japon sont, historiquement, particulièrement tendues.

Sur le t-shirt, on peut lire les mots «Patriotisme, notre histoire, libération de la Corée», une référence aux 35 années durant lesquelles le Japon a colonisé la péninsule coréenne. On y voit également l'image du champignon atomique, ainsi que celle de Coréens célébrant la libération de la Corée en août 1945, le mois durant lequel les Etats-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki.

I can never accept the act that #BTS member wore the atomic bomb T-shirts humanely. The problem is not the relation between Japan and Korea. It's just humanity. pic.twitter.com/x37nZs8pJG

— 髙橋裕司 (Yuji T) (@YuJett) 9 novembre 2018