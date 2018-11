Les «gilets jaunes» éclipsent la marche contre les violences sexuelles et sexistes

L'appel, largement relayé, demandant aux gilets jaunes de converger sur Paris le samedi 24 novembre a suscité l'amertume parmi les militants de l'organisation #NousToutes, qui prépare depuis plus de deux mois, le même jour, une grande marche dans la capitale pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles.

Un appel à la mobilisation relayée ce lundi matin par 250 personnalités sur France Inter et Mediapart, et déja en partie étouffé par l'écho médiatique rencontré par le mouvement des gilets jaunes.

Les #GiletsJaunes, s’il vous plaît, laissez-nous le 24 novembre. C’est la journée pour @Nous_Toutes, celle où des marches contre les violences sexistes et sexuelles sont organisées dans toute la France, depuis des mois ! On a vraiment besoin de cette visibilité ! — LoveLuna (@layemeraude) 19 novembre 2018

Putain je viens de voir un événement Facebook #GiletJaune samedi 24 à Concorde...



S’il vous plaît n’y participez pas, c’est le jour de #NousToutes ça fait plus de 2 mois que cette date a été choisie et c’est un mouvement très important qui ne doit pas éclipsé dans les médias. — bien joué ma p’tite gueule (@ChijireTakami) 19 novembre 2018

La marche contre les violences sexistes doit partir de la place de la Madeleine samedi à 14h.

#NousToutes 50 marches sont organisées partout en France pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Trouvez celle près de chez vous ! #JeMarcheLe24 https://t.co/EbeL3LGe7u — Nous Toutes #JeMarcheLe24 (@Nous_Toutes) 19 novembre 2018

Des théories du complot

La décision d'organiser une nouvelle journée de blocages et de manifestations des gilets jaunes ce samedi est d'autant plus frustrante pour les défenseurs de la cause des femmes que parmi les gilets jaunes certaines théories du complot avançent que les médias sont derrière la marche et veulent ainsi étouffer le mouvement de contestation contre le gouvernement.

Des gilets jaunes estiment que la marche contre les violences sexuelles (prévue depuis longtemps) est organisée par les médias pour étouffer le mouvement des #giletsjaunes #JeMarcheLe24 #theorieducomplot #NousToutes pic.twitter.com/RwjfxlJeqb — Matthieu Brandely (@m_brandely) 19 novembre 2018

Une théorie démentie par le fait que le collectif #NousToutes prépare la marche de samedi depuis plus de deux mois, bien avant que ne soit évoquée l'idée d'un mouvement des gilets jaunes.

Si la marche devrait être maintenue, il est ainsi à craindre qu'elle ne soit eclipsée dans les médias par le mouvement des gilets jaunes, largement couvert depuis samedi dernier.