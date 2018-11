Mulhouse : un enfant de 9 ans tué car il ne voulait pas faire ses devoirs

Un enfant de 9 ans aurait été tué, le 17 septembre dernier à Mulhouse, par des membres de sa famille, parce qu’il ne voulait pas faire ses devoirs. Son frère, sa mère et deux autres membres de sa famille sont en garde à vue au commissariat.

Selon une source policière, le petit garçon aurait été frappé à l’aide d’objets contondants, notamment un manche à balai, par son frère âgé de 19 ans, en présence de deux autres membres de sa famille, une sœur et une belle sœur, rapporte France Bleu. L’une d’elles aurait aussi participé aux violences.

La mère, qui s’était absentée, aurait encouragé la punition au motif futile.

Les enquêteurs alertés par les résultats de l'autopsie

Mardi, les policiers ont arrêté les quatre membres de la famille, après avoir été alertés par les résultats de l’autopsie. L’expertise d’anatomo-pathologie semble démontrer que ce sont des coups qui sont à l’origine du décès du petit garçon.

Jeudi, les quatre personnes devraient être présentées devant le parquet de Mulhouse. Le frère serait jugé comme l'auteur principal de ce meurtre, et les trois autres membres de la famille seraient accusés de complicité ou incitation et non dénonciation de ces faits.