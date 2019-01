Européennes : Laurent Wauquiez choisit François-Xavier Bellamy comme tête de liste

Laurent Wauquiez a tranché : le président des Républicains (LR) a fait fi du scepticisme ambiant et choisi l'élu versaillais François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour les élections européennes, que le parti aborde en panne dans les sondages.

M. Wauquiez va proposer mardi, lors de la Commission nationale d'investiture (CNI) du parti, la désignation de M.Bellamy, jeune professeur et auteur de philosophie (33 ans) et adjoint au maire de Versailles depuis 2008.Les N.2 et N.3 de la liste LR seront également proposés, selon une information du Figaro confirmée par des sources internes au parti: la vice-présidente de la région Ile-de-France Agnès Evren et l'eurodéputé sortant Arnaud Danjean.

Le reste de la liste -près de 80 noms- sera dévoilé dans les prochaines semaines. Un Conseil national -- sorte de parlement du parti-- se réunira le 16 mars. Les Républicains oscillent entre 8% et 13% des intentions de vote pour le scrutin du 26 mai, loin des 20,81% recueillis en 2014. A regret «systématiquement catalogué comme conservateur», professeur en khâgne à Paris et auteur d'essais remarqués («Déshérités» en 2014 et «Demeure» en 2018), M. Bellamy avait été battu aux législatives par un candidat en Marche dans la 1re circonscription des Yvelines.

S'il a reçu le soutien public du président de la CNI, le député Eric Ciotti, ou du sarkozyste Brice Hortefeux et du président du groupe au Sénat Bruno Retailleau, dont il est proche, cet élu peu connu du grand public a également suscité l'inquiétude de nombreux dirigeants ou hiérarques LR en raison de ses prises de positions conservatrices, notamment son opposition «personnelle» à l'IVG. Dans le rang protocolaire, la plus haute réserve est venue du président du Sénat Gérard Larcher, également élu des Yvelines.