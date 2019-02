Antisémitisme : les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale au mémorial de la shoah mardi

Les présidents du Sénat, Gérard Larcher (LR), et de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), iront se recueillir mardi à 18H15 au Mémorial de la Shoah, dans «un geste symbolique», avant des rassemblements prévus partout en France contre l'antisémitisme.

Les présidents des deux chambres du Parlement vont «exprimer leur solidarité à la communauté juive de France», et «réaffirmer leur attachement aux valeurs de la République et leur détermination commune à ne jamais céder à la haine et à la violence», selon un communiqué commun.