Karl Lagerfeld : ses sorties les plus marquantes

Karl Lagerfeld, créateur reconnu à travers le monde, était aussi réputé pour ses sorties médiatiques. A tel point que ses déclarations-choc ont été surnommées les «Karlismes».

Sur «choupette», son chat

«Si l'on me demande quelle est la femme la plus élégante du monde, je dirais que c'est elle. Personne ne porte un manteau de fourrure comme elle.» (Marie-Claire, 2012)

Sur sa popularité

«Les gens qui disent souhaiter l'anonymat sont des menteurs. Ils travaillent si fort à devenir connus qu'ils ne peuvent souhaiter le contraire. La vie est plus simple quand vous êtes connu. Vous n'avez pas besoin d'un passeport. Parfois, à l'aéroport, on ne me le demande même pas.» (Metro, 2012)

Sur sa nationalité



«Je suis schleu une fois pour toutes. Et je suis contre la double nationalité. Il faut assumer ce qu'on est. Ce n'est pas de ma faute si je suis né en Allemagne où ils ont fait des saloperies. Je suis Allemand, je dois assumer.» (Libération, 2017)

Sur son look



«(Mes lunettes) c'est ma burqa. Une burqa pour les hommes. Je suis un peu myope, et les myopes quand ils retirent leurs lunettes, ils ont un air de petit chiot qui veut se faire adopter» (Vice, 2010)

Sur son intransigeance au travail

«Je milite pour la semaine de 48 heures, mais en France, c'est un problème avec la semaine de 35 heures» (The Telegraph, 2012).

Sur les femmes rondes

«Personne ne veut voir des femmes rondes sur les podiums.» (Focus, 2009)

SUR LA BEAUTÉ



«J'ai autour de moi des gens jeunes et beaux. J'ai horreur de regarder la laideur». (Le monde selon Karl, 2013)

Sur les hommes russes

«Si j'étais une femme russe, je serais lesbienne. Les hommes russes ne sont vraiment pas beaux» (Metro, 2012)

Sur sa mère



«Lorsque j'ai demandé à ma mère ce qu'était l'homosexualité, elle m'a répondu : 'c'est comme une couleur de cheveux. Ce n'est rien, ça ne pose pas de problème'». (Paris Match, 2013)

Bonus

«Si je sais combien j'ai sur mon compte bancaire ? Mais c'est une question de pauvre, ça !», « Je veux bien être gentil mais je ne veux pas que ça se voie», «Je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse», «Le luxe, c'est la liberté d'esprit, l'indépendance, bref, le politiquement incorrect», «(Pour moi), il n'y aura pas d'enterrement. Plutôt mourir».